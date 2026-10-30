Olio Nòvo 2026 – Terre, frantoi, sapori e cultura dell’olio a Capannori: apertura in grande stile

Apertura in grande stile per la prima edizione di Olio Nòvo 2026 – Terre, frantoi, sapori e cultura dell’olio a Capannori, promossa dal Comune di Capannori con il convegno Il paesaggio olivicolo della Villa Fattoria. Sostenibilità tra cultura tradizionale, innovazione e benessere, svoltosi sabato scorso alla Villa Fattoria Gambaro di Petrognano, nell’ambito delle iniziative per il 40esimo anniversario dell’Associazione Ville e Palazzi Lucchesi.

Un appuntamento molto partecipato dedicato al valore del paesaggio olivicolo e alle prospettive della sua tutela e valorizzazione, con particolare attenzione al rapporto tra attività agricola, sostenibilità economica, patrimonio culturale e sviluppo del territorio. Dopo l’apertura affidata al presidente Avpl Vittoria Colonna di Stigliano e al sindaco di Capannori Giordano Del Chiaro si è tenuta una tavola rotonda moderata dalla giornalista Silvia Toniolo. Sono poi intervenuti qualificati relatori: Nicoletta Ferrucci, ordinario di diritto forestale e dell’ambiente dell’università di Firenze, Enrico Marone, ordinario di rconomia agraria, Mario Mauro, ricercatore di diritto agrario, Giuliana Strambi, prima ricercatrice del Cnr-Iridis e Francesco Colpizzi, presidente dell’Unione degli agricoltori di Firenze e consigliere di Confagricoltura Toscana.

Successivamente si è svolto un dibattito nel quale sono intervenuti Tomaso Marzotto Caotorta, presidente dell’Associazione dimore storiche italiane (Adsi) – Sezione Toscana , il capitano Paolo Domenico Guarrata, comandante del Nipaaf (Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale) dei carabinieri di Lucca, Mauro Magrini, naturalista ed esperto di avifauna, Carla Gambaro, naturalista ed esperta di ecologia e conservazione del lupo e proprietaria della Villa Fattoria di Petrognano, Massimo Rovai, presidente della Piana del Cibo.

Il convegno si è concluso con gli interventi di Mario Puppa, vicepresidente della Commissione Turismo della Regione Toscana e di Ilaria Carmassi, assessora al turismo del Comune di Capannori. A seguire si è svolta una visita al frantoio e alla cantina della Fattoria di Petrognano.

Olio Nòvo proseguirà fino a gennaio con un calendario diffuso di iniziative per valorizzare l’olio nuovo e le eccellenze del territorio con visite ai frantoi, degustazioni, esperienze gastronomiche, passeggiate tra gli oliveti, incontri culturali e formazione.

Il prossimo evento è Frantoi Aperti in programma sabato 7 e domenica 8 novembre. L’iniziativa coinvolgerà il Centro Culturale Compitese e i frantoi locali di Pieve e Sant’Andrea di Compito. Due giornate dedicate alla scoperta dell’olio appena franto, con visite guidate ai frantoi, degustazioni, appuntamenti gastronomici, incontri di approfondimento e un contest per il miglior olio nuovo, aperto ad aziende agricole e hobbisti.

Sabato (7 novembre) dalle 9 alle 17, sarà possibile visitare il Frantoio Sociale del Compitese, accompagnati da Emiliano Pardini, esperto di olivicoltura e frantoiano. . Domenica 8 novembre il programma si arricchirà di numerose iniziative. Dalle 9 prenderanno il via le visite guidate gratuite ai frantoi del borgo, Alle Camelie e La Visona, con partenze alle 9, alle 10 e alle 11 dal Centro Culturale Compitese. Ad accompagnare i partecipanti sarà Iacopo Mori, esperto di olivicoltura. Sarà inoltre possibile visitare il Frantoio Sociale del Compitese dalle 9 alle 12, sempre con Emiliano Pardini.

Alle 11, al Centro Culturale Compitese, si terrà 5 piatti, un filo d’olio, degustazione guidata a cura della condotta Slow Food Lucca, Compitese e Orti Lucchesi, nell’ambito del percorso di avvicinamento a Slow Beans. I piatti saranno presentati e raccontati da Elena Pardini, presidente della condotta Slow Food e cuoca dell’agriturismo Alle Camelie. La degustazione sarà gratuita, fino a esaurimento dei posti disponibili. Dalle 12,30 alle 15 spazio al pranzo dell’Olio Nuovo, con proposte gastronomiche dedicate alla tradizione locale presso il Centro Culturale Compitese (menù in fase di definizione). Alle 15 si svolgerà l’incontro I valori dell’olivicoltura toscana. Innovazione, criticità, prospettive, con l’intervento dell’agronomo Paolo Scialla. A seguire si terrà la restituzione del panel test Terra Madre – Slow Food del miglior olio nuovo, con la presentazione delle caratteristiche sensoriali degli oli partecipanti e la premiazione dei vincitori. La valutazione sarà affidata ad assaggiatori certificati iscritti all’albo della Regione Toscana. Il contest è gratuito e aperto sia alle aziende agricole sia agli hobbisti, con due distinte categorie di partecipazione. Per aderire sarà necessario compilare la scheda tecnica, inviarla all’indirizzo blankcentroculturalecompitese@gmail.com con oggetto “Contest Frantoi Aperti” e consegnare un campione di almeno 250 millilitri di olio entro giovedì 5 novembre. Per le aziende agricole e gli hobbisti della zona è prevista anche la possibilità di concordare il ritiro dei campioni presso le rispettive sedi o abitazioni. Saranno premiati i migliori tre oli di ciascuna categoria, con attestati di riconoscimento e una pianta di camelia.

Sabato 7 novembre alla Tenuta Maria Teresa di San Martino in Vignale altro appuntamento di Olio Nòvo realizzato nell’ambito delle iniziative per il 40° anniversario dell’Associazione Ville e Palazzi Lucchesi. Sono in programma visite al giardino, al frantoio, alla cantina, con spiegazioni dei processi produttivi, assaggi di olio nuovo e vino (ore 14.00, 15.00 e 16.00). La partecipazione è gratuita e disponibile esclusivamente su prenotazione fino a esaurimento posti disponibili. E’ possibile prenotare telefonicamente chiamando il numero 0583 394412, o via whatsapp al numero 331.9773345.

Olio Nòvo coinvolgerà anche molti ristoranti del territorio che proporranno menù dedicati, e prevede, tra le tante iniziative, un tour dell’olio sulle colline del nord in programma il 22 novembre e passeggiate accompagnate alla scoperta degli oliveti, delle piante spontanee e del rapporto tra agricoltura, paesaggio e alimentazione.

Sabato 5 dicembre è prevista un’apertura del Frantoio di Matraia, a Marlia con visita e degustazione dedicate alla scoperta della produzione dell’olio extravergine di oliva e delle sue caratteristiche. Spazio anche alla formazione, con il corso di olivicoltura sostenibile organizzato dal Frantoio Sociale del Compitese in collaborazione con la Scuola di olivicoltura sostenibile. Il percorso si articolerà in due moduli, il 19 e 20 dicembre 2026 e il 2 e 3 gennaio, con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche negli oliveti. Nel mese di gennaio è inoltre prevista l’organizzazione di un convegno tecnico di chiusura della manifestazione rivolto ai tecnici del settore e agli olivicoltori del territorio.

Il calendario completo, con gli aggiornamenti, gli orari e le modalità di partecipazione ai singoli eventi è consultabile su www.capannori-terraditoscana.org.