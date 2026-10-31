la riqualificazione|
Nuova vita per ‘Le Colonne’ di Matraia: via libera al progetto dell’amministrazione Del Chiaro
La giunta approva il progetto da 100 mila euro per candidarsi ai fondi Gal: l’80 per cento sarà coperto da finanziamenti europei per le aree rurali
L’amministrazione Del Chiaro intende riqualificare alcuni spazi presenti all’interno dell’immobile conosciuto come ‘Le Colonne’ di Matraia, sede del circolo ricreativo locale.
A questo fine la giunta ha approvato un progetto di Fattibilità Tecnico Economica affinché il comune possa candidarsi al bando Gal 2023-2027 Azione Specifica As01 ‘Investimenti non produttivi e Per Lo Sviluppo Socio-Economico Delle Aree Rurali’.
Il progetto ha un importo di 100 mila euro e nel caso di ammissione al bando ne sarebbe finanziato l’80 per cento, mentre il 20 sarebbe a carico del comune.
“Questo progetto che vuole rendere questi spazi da molti anni a disposizione delle associazioni del paese, più funzionali e decorosi, nasce e si consolida nell’ambito di un percorso partecipativo promosso dall’amministrazione comunale al quale hanno preso parte le associazioni locali con l’obiettivo di raccogliere idee, osservazioni e suggerimenti per il loro utilizzo – spiegano il vicesindaco Matteo Francesconi e la consigliera comunale Donella Pucci –. Dal percorso è emersa la volontà di una gestione di questi spazi condivisa e aperta alla comunità per promuovere l’aggregazione sociale e giovanile, valorizzare il percorso della memoria storica e dei luoghi della resistenza ‘Via della memoria’ e l’accessibilità e favorire l’accoglienza dei visitatori. Finalità importanti che come amministrazione condividiamo pienamente perché valorizzano l’attività delle associazioni della frazione e al contempo offrono occasioni di aggregazione a tutta la comunità. Ci preme evidenziare che l’inserimento di Matraia tra le aree rurali del Gal ci consente di partecipare a bandi per finanziare interventi di varia natura in questa frazione collinare. Un’opportunità importante che intendiamo cogliere appieno.”
Gli interventi di rifunzionalizzazione e riqualificazione previsti dal progetto riguardano in particolare la risistemazione di due locali posti al primo piano, accanto al ristorante, e la realizzazione di nuovi servizi igienici accessibili anche alle persone con disabilità.