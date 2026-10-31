Nuova vita per ‘Le Colonne’ di Matraia: via libera al progetto dell’amministrazione Del Chiaro

Il progetto ha un importo di 100 mila euro e nel caso di ammissione al bando ne sarebbe finanziato l’80 per cento, mentre il 20 sarebbe a carico del comune.

“Questo progetto che vuole rendere questi spazi da molti anni a disposizione delle associazioni del paese, più funzionali e decorosi, nasce e si consolida nell’ambito di un percorso partecipativo promosso dall’amministrazione comunale al quale hanno preso parte le associazioni locali con l’obiettivo di raccogliere idee, osservazioni e suggerimenti per il loro utilizzo – spiegano il vicesindaco Matteo Francesconi e la consigliera comunale Donella Pucci –. Dal percorso è emersa la volontà di una gestione di questi spazi condivisa e aperta alla comunità per promuovere l’aggregazione sociale e giovanile, valorizzare il percorso della memoria storica e dei luoghi della resistenza ‘Via della memoria’ e l’accessibilità e favorire l’accoglienza dei visitatori. Finalità importanti che come amministrazione condividiamo pienamente perché valorizzano l’attività delle associazioni della frazione e al contempo offrono occasioni di aggregazione a tutta la comunità. Ci preme evidenziare che l’inserimento di Matraia tra le aree rurali del Gal ci consente di partecipare a bandi per finanziare interventi di varia natura in questa frazione collinare. Un’opportunità importante che intendiamo cogliere appieno.”