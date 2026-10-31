Sul territorio le assemblee di Ascit per ascoltare i cittadini di Capannori

Si intitola Ascit ascolta, insieme, per fare ancora meglio, il ciclo di assemblee pubbliche sul territorio promosse da Ascit Spa e Comune di Capannori. Si tratta di una serie di incontri per scoprire nuove iniziative, proporre idee e suggerimenti per migliorare il servizio di gestione dei rifiuti.

“Questa iniziativa è un’occasione importante di confronto con i cittadini sul servizio di raccolta rifiuti, che quotidianamente riguarda tutti noi – afferma l’assessora all’ambiente, Claudia Berti – Ha infatti l’obiettivo di fornire informazioni e allo stesso tempo di ascoltare proposte e suggerimenti per migliorare ulteriormente la raccolta domiciliare dei rifiuti”.

“Il modello di raccolta porta a porta prevede uno stretto rapporto tra l’azienda e i cittadini – afferma il presidente di Ascit, Ugo Salvoni-. È pertanto indispensabile incontrare, nel tempo, la cittadinanza per scambiarsi esperienze, ricordare le regole e acquisire sempre più conoscenza del territorio, nonchè apportare eventuali miglioramenti. Sono passati due anni dagli ultimi incontri e riteniamo che sia il momento per riproporli”.

Le assemblee in programma sono quattro e vedranno la presenza dell’assessora Claudia Berti e del presidente di Ascit, Ugo Salvoni.

Di seguito il calendario degli incontri: giovedì 12 novembre, Polo Culturale Artèmisia, Tassignano; martedì 17 novembre, Sportello al Cittadino zona sud, via di Sottomonte, 378, San Leonardo in Treponzio; giovedì 19 novembre, Spazio Logos, Piazza del Mercato, Marlia; giovedì 26 novembre, Biblioteca Mario Tobino, via delle Pianacce, 15 Camigliano.