Capannori si prepara al Natale: pattinaggio, mercatini e iniziative nelle frazioni

Con le prossime festività natalizie a Capannori torna Natale sul ghiaccio. Dopo il successo dello scorso anno, anche per il Natale 2026, in piazza Aldo Moro sarà allestita una pista di pattinaggio sul ghiaccio, che sarà attiva da fine novembre ad inizio gennaio, insieme ai Mercatini di Natale, all’albero di Natale e a tante attività di animazione rivolte soprattutto ai più piccoli realizzate in collaborazione con le varie associazioni del territorio. Natale sul ghiaccio prevede inoltre molti altri eventi legati al Natale che si svolgeranno sul territorio comunale durante le Festività.

“Il Natale 2026 vedrà una pista di pattinaggio più grande rispetto a quella dello scorso anno, molto apprezzata, per rendere ancora più funzionale, divertente e aggregativo questo spazio di divertimento per grandi e piccini – annuncia il sindaco, Giordano Del Chiaro -. Un evento che vuole valorizzare il centro del capoluogo, a partire dalla Piazza Aldo Moro, durante le festività natalizie, riconosciuto come punto di riferimento unificante di tutta la comunità. Affinché tutti abbiano la possibilità di divertirsi prevederemo agevolazioni per l’ingresso alla pista per i giovani le cui famiglie sono seguite dai servizi sociali, oltre che per gli studenti delle nostre scuole. Vogliamo infatti che il Natale a Capannori promuova anche i valori della solidarietà così radicati nella nostra bella comunità. Ma è nostra intenzione realizzare eventi natalizi diffusi anche nelle altre frazioni delle varie aree del territorio in collaborazione con le associazioni locali, affinché la magia del Natale possa coinvolgere tutti. In particolare ove esistono i centri commerciali naturali attivi, collaboreremo alla realizzazione delle luminarie lungo le strade principali”.

“Inoltre – conclude il sindaco Del Chiaro – vogliamo valorizzare le manifestazioni commerciali esistenti promosse dai Comitati di frazione o dalle associazioni di categoria dei commercianti e dai Centri commerciali naturali agevolandone l’organizzazione, mettendo a disposizione oltre che il suolo pubblico, gli spazi pubblici necessari alla miglior organizzazione dell’evento e promuovendo un programma di iniziative rivolto alla totalità dei cittadini”.