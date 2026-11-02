Impianto di Salanetti, Picchi scrive alla Cartiera Bartoli: “Ci sono impegni formali all’acquisto della cellulosa?”

Una lettera aperta ai titolari della Cartiera Bartoli sul futuro dell’impianto di Salanetti, a Capannori, dove dovrebbero essere trattati i pannoloni. La firma Liano Picchi, del coordinamento dei comitati ambientali, che chiede all’azienda se esistano impegni formali all’acquisto della cellulosa recuperata.

“I fautori dell’impianto affermano con spavalda certezza che la cellulosa ricavata dal trattamento dei pannoloni avrà un lucroso mercato presso le cartiere della zona – scrive Picchi – Supportato da alcuni studi scientifici mi sono permesso di esprimere diversi dubbi in merito, e non sono il solo, visto che anche il sindaco di Porcari, uno dei più importanti distretti cartari d’Italia, ha più volte manifestato le stesse perplessità”.

Due i motivi principali. “Il primo è di ordine merceologico – spiega – ovvero la difficile completa separazione del Sap, il materiale super assorbente, dal materiale recuperato nel processo industriale. La presenza di queste microparticelle nella cellulosa renderebbe infatti impossibile il suo riutilizzo nella produzione della carta. Il secondo, chiamiamolo di marketing, è il probabile danno d’immagine che ne deriverebbe all’azienda quando si sapesse che il prodotto da collocare sul mercato deriva dalla lavorazione di pannoloni intrisi di sostanze organiche”.

Se i dubbi trovassero riscontro, le conseguenze sarebbero pesanti. “La materia derivante dal processo industriale non solo cesserebbe di produrre ricavi – avverte Picchi – ma addirittura si trasformerebbe in rifiuto da assoggettare a onerosi costi di smaltimento, facendo così crollare l’intero piano finanziario su cui si fonda l’utilità dell’impianto”.

Il riferimento alla Cartiera Bartoli nasce dalla seduta del consiglio comunale sull’impianto. “Alla fine del consiglio, mentre il sindaco si apprestava ad andarsene – racconta – a conferma del reale interesse di alcune cartiere locali all’utilizzo del prodotto di recupero ha citato l’esempio della richiesta fatta dalla Cartiera Bartoli”.

Da qui la domanda diretta ai titolari. “Ci permettiamo di domandare se esistono impegni formali all’acquisto con un prezzo minimo garantito – chiede Picchi – o se invece si tratta di un generico impegno a valutare la proposta. Il particolare non è di poco conto, visto che su tale presupposto si tratta di investire, o dilapidare, enormi risorse pubbliche”.