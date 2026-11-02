Scuola, l’assessora Silvia Sarti: “No a nuovi tagli, si investa nel futuro”

“Tutti i giorni, come amministrazione comunale, proviamo a proporre servizi nuovi alle famiglie, per supportarle, visto che è importante che entrambi i genitori lavorino – prosegue l’assessora Sarti –. La denatalità non può essere la scusa per investire meno nella scuola, bensì l’opportunità per farlo. Anche perché se si investisse di più nella scuola, realizzeremmo quel welfare che serve ai giovani per poter creare una famiglia e sviluppare serenamente la propria vita da adulti indipendenti e autonomi. A Capannori stiamo studiando come ampliare e strutturare servizi ulteriori rivolti alle famiglie per il tempo non coperto dalla scuola, come le vacanze, il tempo di accoglienza, gli scioperi, e altre situazioni simili. È sconcertante il divario che c’è tra il livello locale e quello nazionale: chi sta tutti i giorni sul territorio conosce le necessità dei genitori e lavora per aumentare le opportunità. A livello nazionale invece si va nella direzione opposta, compiendo una scelta anacronistica. Aumentare il tempo scuola, ridurre gli alunni per classe e garantire una rete scolastica degna di un Paese europeo dovrebbe essere l’obiettivo di tutti e tutte, senza distinzione di partito. Mi auguro quindi che il Parlamento modifichi la legge e scelga di guardare al futuro, creando speranza ai giovani e a tenti bambini e bambine”.