Il teatro come spazio di crescita: a Porcari e Marlia arrivano i nuovi laboratori dedicati ai giovani

Al via i percorsi gratuiti di formazione promossi da La Cattiva Compagnia, Fita Lucca e Agorà per Marlia dedicati a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni

Il teatro come occasione per esprimersi, sviluppare la creatività, conoscere sé stessi e imparare a relazionarsi con gli altri. È questa la proposta de La Cattiva Compagnia Aps, che nel mese di novembre avvia due nuovi percorsi di formazione teatrale dedicati alle giovani generazioni, a Porcari e a Marlia, in collaborazione con Fita Lucca e Agorà per Marlia.

A Porcari hanno preso il via da oggi (3 novembre), all’Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara, due laboratori organizzati in collaborazione con Fita Lucca: il percorso dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni, dalle 17 alle 18,30, e quello rivolto ai ragazzi dai 12 ai 17 anni dalle 18,30 alle 20.

Attraverso giochi teatrali, esercizi di improvvisazione, movimento, voce e fantasia, i partecipanti potranno avvicinarsi al linguaggio teatrale, sperimentare le proprie capacità espressive e scoprire il piacere di lavorare insieme per dare vita a storie e personaggi.

A Marlia arriva Esplorando: da domani (4 novembre) prende il via, alla Sala Logos di Marlia, il laboratorio teatrale per ragazzi Esplorando – Un modo diverso di relazionarsi con se stessi e con gli altri, realizzato in collaborazione con Agorà per Marlia. Il titolo racchiude il senso del percorso: utilizzare il teatro come strumento per esplorare le proprie potenzialità, riconoscere ed esprimere emozioni, mettersi in ascolto e sperimentare nuove modalità di relazione. Corpo, voce, improvvisazione e costruzione dei personaggi saranno gli strumenti attraverso i quali ragazze e ragazzi potranno scoprire nuove possibilità comunicative, sviluppare la fiducia in sé e negli altri e costruire progressivamente un’esperienza teatrale condivisa.

“Crediamo nel teatro come spazio aperto a tutti, nel quale ciascuno possa trovare il proprio modo di esprimersi, senza paura di sbagliare e senza il timore del giudizio – afferma La Cattiva Compagnia –. Attraverso il gioco teatrale e il lavoro di gruppo si impara ad ascoltare, a collaborare, a riconoscere le proprie risorse e a valorizzare quelle degli altri. Il nostro obiettivo non è soltanto avvicinare bambini e ragazzi al palcoscenico, ma offrire loro un’esperienza significativa che possa accompagnarli anche nella vita quotidiana“.

Con queste nuove proposte, La Cattiva Compagnia rinnova il proprio impegno nella diffusione della cultura teatrale e nella formazione delle giovani generazioni, costruendo occasioni di incontro e partecipazione in collaborazione con le realtà associative e culturali del territorio.