Ippovia del Monte Pisano e stallo di San Leonardo, approvate le linee di indirizzo per manutenzione e gestione

L’amministrazione comunale intende affidare gestione, cura e manutenzione ordinaria e straordinaria a enti del terzo settore o competenti in turismo e sport equestri

La giunta di Capannori ha approvato le linee di indirizzo per il ripristino, la riqualificazione e la gestione dell’Ippovia del Monte Pisano e dello stallo per i cavalli di San Leonardo in Treponzio, che necessitano di importanti lavori di manutenzione per tornare a essere fruibili.

L’amministrazione comunale intende affidare la gestione, la cura e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’ippovia e dello stallo per cavalli ad enti del terzo settore o ad enti e federazioni competenti in turismo e sport equestri tramite la pubblicazione di un avviso pubblico per poi avviare con questi un percorso di co-progettazione che garantisca un rapporto di collaborazione paritaria tra Comune e soggetti affidatari e che, al tempo stesso, realizzi iniziative a favore della cittadinanza e dei visitatori, favorendo altresì la partecipazione della comunità locale.

Il tracciato dell’Ippovia del Monte Pisano si sviluppa all’interno dell’area sud del territorio comunale di Capannori, per una lunghezza totale di 53.800 chilometri. L’itinerario è composto da due anelli principali, uno a ovest nell’area del Compitese ed uno ad est nell’area del Padule di Bientina e di collegamenti funzionali verso altri percorsi, inserendosi in un sistema di mobilità che interessa i comuni limitrofi e la ‘Via Francigena a cavallo’. I collegamenti individuati sono verso Buti da Castelvecchio di Compito; all’Ippovia della Caldera, dal padule di Bientina; verso San Giuliano Terme e verso Calci dall’altopiano di Lagosanto; con il tracciato dell’Ippovia Francigena a nord.

A nord, il tracciato dell’Ippovia del Monte Pisano si collega con il percorso dell’Ippovia Francigena in località Colognora; i due tracciati si sovrappongono passando per San Ginese di Compito, fino all’area del Padule di Bientina (ad est). Lo Stallo per i cavalli si trova nei terreni dietro la sede dello sportello al cittadino Sud a San Leonardo in Treponzio e ha soltanto la funzione di transito di cavalli e non di ricovero.

“L’ippovia del Monte Pisano, che fa parte della ‘Via Francigena a cavallo’ della Regione Toscana rappresenta una grande opportunità di valorizzazione e di sviluppo turistico ed economico del territorio a sud del nostro comune – afferma l’assessore agli impianti sportivi Gaetano Ceccarelli -. Il percorso infatti è stato pensato per attraversare i siti di maggiore interesse storico e naturalistico che caratterizzano l’area, tra i quali spiccano il borgo storico della Camelia di Sant’Andrea di Compito e il camelieto, il paesaggio caratterizzato da estese colture di oliveti e di vigneti delle colline del Compitese, il lago della Gherardesca, l’alveo del Lago di Bientina ex Lago di Sesto e l’Oasi Wwf del Bottaccio.