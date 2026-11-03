Otto compagnie, sette coppie e la corsa verso le finali nazionali: a Porcari parte il ‘Grand Prix Toscana’

Dal 6 novembre al 18 dicembre al via la rassegna promossa da Fita e comune che decreterà i candidati per le finalissime di Ostia e del concorso nazionale

Otto compagnie, un cartellone che attraversa generi e linguaggi diversi e una nuova sfida teatrale tutta giocata sull’intesa fra due interpreti. A Porcari il palcoscenico dell’Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara si prepara a ospitare la settima edizione del Grand Prix Toscana, concorso regionale di teatro amatoriale, e la selezione toscana della prima edizione di Una scena per due. A presentare gli appuntamenti, questa mattina (3 novembre), sono state l’assessora alla cultura del comune di Porcari, Eleonora Lamandini, la presidente di Fita Toscana, Rita Nelli e Giovanni Del Soldato, presidente di Fita Lucca.

“Questo è esattamente lo spirito che dovrebbe spingere chiunque porti avanti un impegno amministrativo – afferma l’assessora Lamandini –. Per noi si tratta di un duplice valore: quel teatro è un luogo che negli anni ha fatto crescere tanti ragazzi, dunque farlo rivivere e renderlo un’occasione di incontro è fondamentale. Non si tratta soltanto di gestire una struttura o creare un’offerta culturale, ma di dare valore al suo impatto sociale sulla comunità“.

“Sono davvero molto contento che in questo cartellone ci sia una forte rappresentanza delle associazioni del territorio, ben cinque – dichiara Giovanni Del Soldato –. Desidero inoltre ringraziare l’assessore: la nostra collaborazione è ormai un sodalizio che va avanti da anni e gli siamo profondamente grati per la fiducia che continua sempre a riporre in noi“.

Promosso dal Comitato regionale Fita Toscana Aps e dal Comitato provinciale Fita Lucca Aps, il Grand Prix prenderà il via venerdì (6 novembre) e proseguirà fino al 18 dicembre. Per questa edizione il programma propone otto spettacoli di altrettante compagnie, con generi e storie diversi per incontrare i gusti di un pubblico ampio. La compagnia vincitrice rappresenterà la Toscana alla finalissima nazionale Fita del 2027, nell’ambito del Gran Premio del Teatro Amatoriale Italiano.

Accanto al Grand Prix, con un appuntamento distinto dal concorso, questa domenica (8 novembre) alle 16,30 l’Auditorium ospiterà la selezione regionale della prima edizione di Una scena per due, promosso a livello nazionale dai Comitati regionali Fita. Sette coppie si confronteranno attraverso brevi scene, tratte da opere esistenti oppure originali, in una formula che valorizza le capacità interpretative e l’intesa tra i due attori.

“All’interno di questo cartellone si inserisce un vero e proprio ‘concorso nel concorso’ – spiega Rita Nelli –. Domenica (8 novembre) si terrà infatti il concorso regionale Una scena per due. Abbiamo pensato di introdurre questa formula per proporre una variazione sul tema e tentare una nuova strada: dieci minuti con soli due attori sul palco, recitanti e senza figuranti. Sarà proprio da questa sfida, valutata da una giuria di esperti, che si deciderà chi accederà il 5 dicembre alla finale di Ostia“.

“Dietro ogni spettacolo ci sono persone che dedicano tempo, studio ed energie al teatro, costruendo qualcosa da condividere con gli altri – dice l’assessora Eleonora Lamandini –. Siamo onorati di ospitare una rassegna come il Grand Prix Toscana e orgogliosi che sia il nostro Auditorium il palcoscenico di questo concorso. Accogliere queste compagnie è un modo per riconoscere il valore culturale e sociale del loro lavoro e offrire ai cittadini occasioni per incontrarsi e vivere l’Auditorium. Il Grand Prix è un appuntamento che torna a dare continuità alla proposta teatrale di Porcari; con Una scena per due questa proposta si arricchisce di una formula nuova, che mette al centro gli attori e la loro capacità di entrare in relazione sul palco. Ringrazio la Fita per il lavoro organizzativo e invito il pubblico a partecipare e a lasciarsi incuriosire dal cartellone”.

Ad aprire il Grand Prix, venerdì (6 novembre), sarà Separati ma non troppo della Compagnia del Molo. Seguiranno Basta che sian di fòra! di Arte Teatrale Invicta Aps, venerdì 13 novembre; Art della Compagnia dei Nove Sereserà Aps, sabato 21 novembre; e Animali notturni di Le Fortunate Eccezioni Teatro Aps, venerdì 27 novembre.

Il programma di dicembre si aprirà venerdì 4 con Fiori d’acciaio, portato in scena dalla Pro Loco di Albinia Aps – Teatro degli Scompagnati. Venerdì 11 sarà la volta de Il grande salto della compagnia Gli Avanzati, mentre sabato 12 il Teatro dell’Accadente Aps presenterà Due donne che ballano. A chiudere le rappresentazioni in concorso, venerdì 18 dicembre, sarà Le assaggiatrici di Hitler della Compagnia Teatrale Unicorno Ets.

Gli spettacoli saranno valutati dal vivo da una giuria tecnica, chiamata ad assegnare il premio Grand Prix Toscana al miglior spettacolo, il premio Giovanni Fedeli alla miglior regia e i riconoscimenti per attori e attrici protagonisti e non protagonisti e per l’allestimento scenico. Sono previste anche eventuali menzioni speciali. La premiazione si terrà domenica 20 dicembre.