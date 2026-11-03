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San Leonardo in Treponzio, torna la Fiera della Comunità: appuntamento l’8 novembre
Alla Casa della Comunità, un pomeriggio dedicato ai servizi sanitari e alle associazioni del territorio, con laboratori aperti al pubblico
Torna a San Leonardo in Treponzio la Fiera della Comunità, giunta quest’anno alla sua seconda edizione. L’appuntamento è fissato per domenica (8 novembre), dalle 15,30 alle 19, negli spazi della Casa della Comunità di Via di Sottomonte 378.
L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, rappresenta un importante momento di incontro, condivisione e informazione sui servizi del territorio, finalizzato a rafforzare il legame tra sanità di prossimità, istituzioni locali e tessuto associativo.
All’iniziativa prenderanno parte gli operatori sanitari dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, i medici di medicina generale della Aft Capannori e il comune di Capannori.
Un ruolo centrale sarà svolto dalle associazioni del territorio, che animeranno il pomeriggio presentando le proprie attività anche attraverso laboratori aperti al pubblico: Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto, Fonte del Sorriso, Naturalmente Bimbi, Il Melograno, La Mano Amica.
Ad arricchire il programma del pomeriggio domenica 8 novembre da segnalare anche la partecipazione del coro Perché ci vuole orecchio.
Tutti i cittadini sono invitati a partecipare per conoscere da vicino i servizi attivi sul territorio, incontrare i professionisti della salute e le realtà del Terzo settore.