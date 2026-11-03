L'opportunità|
Capannori e Piana/
Via al corso per soccorritori livello base della Misericordia Santa Gemma Galgani
3 novembre 2026 | 08:53
Il corso si terrà nei locali parrocchiali di Segromigno in Piano alle 21. È gratuito ed aperto a tutti dai 16 anni in su
Prenderà il via questa sera (3 novembre) il corso per soccorritori livello base ed avanzato organizzato dalla Confraternita di Misericordia Santa Gemma Galgani.
1. Il corso è aperto a tutta la popolazione a partire dai 16 anni. Il corso è gratuito.
Per informazioni 0583.936392.