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Via al corso per soccorritori livello base della Misericordia Santa Gemma Galgani

3 novembre 2026 | 08:53
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di Redazione

Redazione

Via al corso per soccorritori livello base della Misericordia Santa Gemma Galgani

Il corso si terrà nei locali parrocchiali di Segromigno in Piano alle 21. È gratuito ed aperto a tutti dai 16 anni in su

Prenderà il via questa sera (3 novembre) il corso per soccorritori livello base ed avanzato organizzato dalla Confraternita di Misericordia Santa Gemma Galgani.

Generico novembre 2026 1. Il corso è aperto a  tutta la popolazione a partire dai 16 anni. Il corso è gratuito.

Per informazioni  0583.936392.