porcari|
Acqua torbida dal rubinetto, il sindaco rassicura: “E’ perfettamente potabile”
“Il fenomeno si genera a seguito di variazioni improvvise di pressione e che dopo pochi secondi l’acqua torna ad essere limpida”
“Sono stato rassicurato sulla sicurezza e sul fatto che l’acqua che è perfettamente potabile, quindi non ci sono motivi di preoccupazione e ringrazio i cittadini che hanno segnalato”. Lo fa sapere il sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari, chiedendo spiegazioni in merito ad acqua torbida dal rubinetto e acqua biancastra.
“Ho ricevuto alcune segnalazioni – spiega – di questo fenomeno in particolar modo su Rughi. Ho quindi chiesto informazioni ai responsabili di Acque che mi hanno spiegato come il fenomeno si genera a seguito di variazioni improvvise di pressione e che dopo pochi secondi l’acqua torna ad essere limpida come deve essere”.
Basta, quindi, lasciar scorrere l’acqua.