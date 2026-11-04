Acqua torbida dal rubinetto, il sindaco rassicura: “E’ perfettamente potabile”

“Sono stato rassicurato sulla sicurezza e sul fatto che l’acqua che è perfettamente potabile, quindi non ci sono motivi di preoccupazione e ringrazio i cittadini che hanno segnalato”. Lo fa sapere il sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari, chiedendo spiegazioni in merito ad acqua torbida dal rubinetto e acqua biancastra.