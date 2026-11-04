Al Cinema Teatro Artè c’è ‘Voci di donne’, il concerto del Coro Etnico Le Agorà

Sabato 7 novembre, alle 21, al Cinema Teatro Artè è in programma Voci di donne-Ritmi del mondo , concerto del Coro Etnico Le Agorà a cura dell’Associazione Trasformazione e patrocinato dal Comune.

Il coro sarà accompagnato da Virginia Belvedere (flauto traverso e basso elettrico), Francesco Biadene (chitarra) e Nicola Buscioni (percussioni). A dirigere sarà Daniela Dolce .

Il Coro Etnico Agorà è un coro femminile nato nel febbraio 2017, da un laboratorio di canto etnico-popolare condotto da Daniela Dolce. L’idea era quella di creare una realtà multiculturale che si integrasse attraverso la musica di differenti paesi del mondo. Il repertorio proposto, infatti, spazia dalla musica africana a quella araba, da quella rom alla musica pugliese, napoletana e sarda. Il messaggio del Coro Etnico Agorà è l’integrazione e il rispetto dei diritti umani.