Altopascio, torna il bando ‘Cambia aria’: rimborso del 25 per cento sugli abbonamenti a bus e treni

Prendere il treno e il bus conviene. Ad Altopascio torna per il terzo anno Cambia aria, risparmia sul tuo abbonamento , il bando promosso dall’amministrazione D’Ambrosio per incentivare l’uso dei mezzi pubblici e migliorare la qualità dell’aria della Piana di Lucca . Il bando mette a disposizione un rimborso pari al 25 per cento del costo degli abbonamenti a bus e treno per il periodo più critico della stagione: dal 1 novembre 2025 al 31 marzo 2027. Da una parte, quindi, andare a intervenire direttamente sul carovita , aiutando le famiglie a sostenere le spese degli abbonamenti con un rimborso medio di oltre 100 euro; dall’altra, ridurre l’inquinamento atmosferico , incoraggiando scelte di mobilità più sostenibili.

“Siamo alla terza edizione di un bando che ogni anno riscuote successo – commenta il vicesindaco con delega all’ambiente, Daniel Toci –. Per l’edizione conclusa nei mesi scorsi sono arrivate oltre 120 domande da parte di studenti e lavoratori pendolari, in possesso di abbonamento autobus e treno. Questo significa che cresce la consapevolezza sull’importanza di adottare abitudini di mobilità più sostenibili e che il bando riesce a intercettare concretamente le esigenze delle famiglie e di chi utilizza ogni giorno il trasporto pubblico. L’obiettivo dell’amministrazione comunale resta quello di mettere in campo strumenti concreti per migliorare la qualità dell’aria e contribuire alla riduzione delle emissioni, sostenendo allo stesso tempo cittadini, studenti e lavoratori nelle spese quotidiane legate agli spostamenti”.