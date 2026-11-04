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Altopascio, torna il bando ‘Cambia aria’: rimborso del 25 per cento sugli abbonamenti a bus e treni
L’amministrazione rimborsa parte della spesa sostenuta da pendolari e studenti: domande aperte fino al 31 marzo 2027
Prendere il treno e il bus conviene. Ad Altopascio torna per il terzo anno Cambia aria, risparmia sul tuo abbonamento, il bando promosso dall’amministrazione D’Ambrosio per incentivare l’uso dei mezzi pubblici e migliorare la qualità dell’aria della Piana di Lucca. Il bando mette a disposizione un rimborso pari al 25 per cento del costo degli abbonamenti a bus e treno per il periodo più critico della stagione: dal 1 novembre 2025 al 31 marzo 2027. Da una parte, quindi, andare a intervenire direttamente sul carovita, aiutando le famiglie a sostenere le spese degli abbonamenti con un rimborso medio di oltre 100 euro; dall’altra, ridurre l’inquinamento atmosferico, incoraggiando scelte di mobilità più sostenibili.
“Siamo alla terza edizione di un bando che ogni anno riscuote successo – commenta il vicesindaco con delega all’ambiente, Daniel Toci –. Per l’edizione conclusa nei mesi scorsi sono arrivate oltre 120 domande da parte di studenti e lavoratori pendolari, in possesso di abbonamento autobus e treno. Questo significa che cresce la consapevolezza sull’importanza di adottare abitudini di mobilità più sostenibili e che il bando riesce a intercettare concretamente le esigenze delle famiglie e di chi utilizza ogni giorno il trasporto pubblico. L’obiettivo dell’amministrazione comunale resta quello di mettere in campo strumenti concreti per migliorare la qualità dell’aria e contribuire alla riduzione delle emissioni, sostenendo allo stesso tempo cittadini, studenti e lavoratori nelle spese quotidiane legate agli spostamenti”.
Sara D’Ambrosio e Daniel Toci
Requisiti e domanda
Per partecipare al bando è necessario essere residenti nel comune di Altopascio, senza limiti di età, posizione economica o motivazione per l’uso del mezzo pubblico (studio, lavoro o altro); essere titolari di un abbonamento con almeno un mese di validità nel periodo critico per la qualità dell’aria.
C’è tempo fino al 31 marzo 2027 per presentare la domanda al sito https://www.comune.altopascio.lu.it/it/news/bando-per-lerogazione-di-incentivi-per-lacquisto-di-abbonamenti-per-il-trasporto-pubblico-2071145.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Ambiente del comune di Altopascio (Palazzo Dogana, via Cavour, 62/64) all’email ambiente@comune.altopascio.lu.it o al numero 0583.24031.