La presentazione|
Alla libreria Bella storia di Porcari il libro di Giulia Baldelli ‘Un mondo soltanto’
Appuntamento alla presenza dell’autrice venerdì (6 novembre) alle 21 per un evento gratuito ma a prenotazione obbligatoria
Venerdì (6 novembre) alle 21 alla libreria Bella Storia di Porcari (via Roma, 3), si presenta il libro di Giulia Baldelli Un mondo soltanto (Nn editore, 2026).
Il libro narra la storia di Tessa, Irene, Virginia e Cecilia. Quattro amiche ed altrettanto vite che si incontrano, scontrano, spezzano e ricompongono. Sempre con speranza. E che eleggono l’amicizia a sentimento assoluto. Soprannominate ‘le sante’ ecco quattro ragazze inseparabili, ognuna a modo suo segnata da problemi familiari. Il loro sogno che nasce è quello di fare insieme l’università a Bologna. Non andrà però così e la vita le separerà in modo anche drammatico. Dopo aver intrapreso il mestiere di scrittrice, Tessa decide alla fine di raccogliere l’invito della severa ma fondamentale per lei nonna Rita. Scriverà così la storia della lunga amicizia con le altre sue amiche. La trama si sviluppa dal 1995 al 2026. Negli anni delle ragazze nate a fine anni ‘70. Di coloro che non conoscevano Internet ma motorini non perfetti e telefoni a gettoni magari in cabine. Un rapporto che si rivelerà anche su carta e penna fondamentale. Un romanzo che scorre sullo sfondo di trent’anni di storia italiana dagli anni ’90 del liceo a Fano fino all’età adulta a Bologna e Milano.
L’opera è stata selezionata per il premio Io donna, eroine d’oggi 2026 e tradotta in diverse edizioni internazionali in Europa. Baldelli è una scrittrice nata a Fano nel 1979 e residente a Bologna sin dai tempi dell’università. Laureata in chimica e tecnologie farmaceutiche, affianca dal 2022 alla sua formazione scientifica un’intensa attività narrativa dedicata ai legami umani, all’amicizia e alla crescita. L’incontro fa parte della rassegna Un autunno da vivere insieme.
La scrittrice del libro sarà presente e dialogherà con Valentina Fontana. Evento gratuito ma obbligatoria la prenotazione telefonando allo 0583.923373.