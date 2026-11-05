Alla libreria Bella storia di Porcari il libro di Giulia Baldelli ‘Un mondo soltanto’

Il libro narra la storia di Tessa, Irene, Virginia e Cecilia. Quattro amiche ed altrettanto vite che si incontrano, scontrano, spezzano e ricompongono. Sempre con speranza. E che eleggono l’amicizia a sentimento assoluto. Soprannominate ‘le sante’ ecco quattro ragazze inseparabili, ognuna a modo suo segnata da problemi familiari. Il loro sogno che nasce è quello di fare insieme l’università a Bologna. Non andrà però così e la vita le separerà in modo anche drammatico. Dopo aver intrapreso il mestiere di scrittrice, Tessa decide alla fine di raccogliere l’invito della severa ma fondamentale per lei nonna Rita. Scriverà così la storia della lunga amicizia con le altre sue amiche. La trama si sviluppa dal 1995 al 2026. Negli anni delle ragazze nate a fine anni ‘70. Di coloro che non conoscevano Internet ma motorini non perfetti e telefoni a gettoni magari in cabine. Un rapporto che si rivelerà anche su carta e penna fondamentale. Un romanzo che scorre sullo sfondo di trent’anni di storia italiana dagli anni ’90 del liceo a Fano fino all’età adulta a Bologna e Milano.