Altopascio, Flai Cgil e Rsu denunciano “clima ostile” alla Nt Food dopo il licenziamento di una delegata

La Flai Cgil di Lucca e la rappresentanza sindacale unitaria della Nt Food denunciano “il grave clima di ostilità” che si respira nello stabilimento di Altopascio e, più in generale, nelle aziende del gruppo Morato, nei confronti dei rappresentanti del sindacato e della loro attività. Un clima che, secondo i firmatari, è culminato con il licenziamento di una delegata della Flai Cgil all’interno della rappresentanza aziendale.

“Non si tratta di un episodio isolato – sottolineano dal sindacato – bensì di un sistematico attacco che negli ultimi mesi ha portato forti tensioni sul posto di lavoro e a ben cinque licenziamenti”.

Nel caso della lavoratrice, spiegano, era stata inviata una lettera di richiamo. “Questo provvedimento, contestato dal sindacato di fronte alla rappresentanza aziendale – affermano – è diventato l’espediente per liberarsi di una lavoratrice che si era impegnata in prima linea per difendere i propri diritti e quelli dei propri colleghi, intervenendo pubblicamente anche sui media locali per denunciare la grave situazione all’interno della Nt Food di Altopascio”. Per la Flai Cgil questo dimostra “l’eccessiva gravità del licenziamento rispetto ai problemi contestati”.

Le richieste

Il sindacato e la rappresentanza sindacale unitaria chiedono “l’immediato stop alla condotta ostile nei confronti del sindacato e l’annullamento del licenziamento”, perché si tratterebbe di “condotte illegittime nei confronti delle organizzazioni sindacali”.

Lo stato di agitazione