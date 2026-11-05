Concessioni cimiteriali a Capannori, Rontani: “Allungare i tempi e introdurre la rateizzazione”

“Dopo che anche l’ultimo Consiglio Comunale straordinario, richiesto dalle opposizioni per ottenere chiarezza sulla pessima figura fatta dal sindaco Del Chiaro nella vicenda Cda della società Aquapur, si è dimostrato inutile, perché la trasparenza a Capannori ormai si pratica poco, intendo rispondere ai molti cittadini che mi hanno cercato per sapere. Il problema, stavolta, è stato scoperto quando, per le festività dell’1 e 2 novembre, la tradizionale visita dei propri cari in cimitero, si è trasformata in una minuziosa ricerca d’archivio in fogli affissi all’ingresso, contenenti nominativi di defunti per i quali risultava scaduta la concessione tombale. Con l’occasione, si avvisavano pure gli interessati che potevano rivolgersi all’Urp, per ottenere chiarimenti sulla possibile proroga di quota parte della durata concessoria oppure, in caso di silenzio, dar luogo al passaggio dei resti nell’ossario pubblico (salvo ritirare i medesimi in urna propria). Questa procedura, pur espressa in modo freddo e tristissimo, è legittima. Certo che l’aspetto umano nel trattare importanti valori, qui conta ben poco. Purtroppo, regola è che, se il contratto di concessione risulta scaduto, il proprietario/Comune deve riappropriarsi di quanto gli appartiene come bene demaniale, per concederlo nuovamente ad altri richiedenti in lista”.

Queste le parole di Paolo Rontani, consigliere comunale di opposizione del gruppo Capannori Cambia, che interviene sulla vicenda delle concessioni cimiteriali scadute a Capannori.

“Ciò comporta soprattutto una bella entrata di finanze nuove – continua -, dato che i costi sono alti e le disponibilità attuali riguardano ben 3 mila contratti scaduti. Cosa si può fare per tentar di attenuare una simile atmosfera da Supermercato? In primo luogo, propongo di allungare i termini decisionali di conclusione della procedura, troppo ristretti negli attuali (31 dicembre 2026). Inoltre, prevedere anche, su domanda, una possibile rateizzazione del dovuto, in caso di proroga, la cui cifra sfiora spesso gli 800/ 1000 euro. Il vigente Regolamento Cimiteriale di Capannori risale ad oltre 20 anni fa e richiederebbe un’attenta revisione, ma non si può agire bene in tempi brevi. Il mio dubbio, da Consigliere Comunale dell’opposizione (che il Sindaco Del Chiaro definisce sempre, con un certo sarcasmo, della minoranza) espresso con l’amarezza di cittadino, è che ben poco sarà fatto, se non riassegnare velocemente (e riscuotere) le nuove concessioni, mettendo i liquidi in cassa, per pagare i tanti sospesi. Sospesi/debiti che ci sono, benché se ne contesti l’esistenza, fatture che non vengono pagate da troppo tempo, al punto che girano minacce di fermo dei lavori in corso e al punto che, oltre ai mutui di prestito, adesso è stata richiesta anche una consistente anticipazione economale, che andrà comunque restituita. E quale terreno più immediatamente fertile può esserci, di quello delle concessioni tombali?”.