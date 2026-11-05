Strade più sicure: altri 240mila euro destinati a lavori di asfaltatura

I nuovi interventi, dopo le necessarie procedure burocratiche, partiranno all’inizio del 2027. “Abbiamo deciso – spiega il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Matteo Francesconi – di assegnare ulteriori risorse ai lavori di asfaltatura, portandole complessivamente ad oltre 1 milione di euro per l’anno in corso, per rilanciare il piano di risanamento della viabilità comunale che stiamo portando avanti da due anni a questa parte, perché migliorare la sicurezza delle strade è una delle principali priorità della nostra amministrazione. L’obiettivo è proseguire il piano di risanamento anche nel triennio 2027-2028-2029 stanziando oltre 1 milione di euro l’anno. La posa del nuovo manto stradale riguarderà varie viabilità comunali delle varie aree del territorio, quindi quelle a nord, al centro e al sud, secondo una programmazione frutto di un monitoraggio sul territorio ed anche delle segnalazioni giunte dai cittadini, partendo da quelle che necessitano di interventi più urgenti per poi interessarne altre”.