Strade più sicure: altri 240mila euro destinati a lavori di asfaltatura
Si parte a inizio 2027, da via di Pontestrada a Verciano e via delle Ville a Lammari
Ci sono altri 240mila euro destinati a lavori di asfaltatura sulle strade comunali, grazie alla variazione al bilancio di previsione recentemente approvata dal consiglio comunale. A breve, quindi, partiranno le gare per assegnare i lavori per la posa di nuovo manto stradale su alcune viabilità del territorio.
I nuovi interventi, dopo le necessarie procedure burocratiche, partiranno all’inizio del 2027. “Abbiamo deciso – spiega il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Matteo Francesconi – di assegnare ulteriori risorse ai lavori di asfaltatura, portandole complessivamente ad oltre 1 milione di euro per l’anno in corso, per rilanciare il piano di risanamento della viabilità comunale che stiamo portando avanti da due anni a questa parte, perché migliorare la sicurezza delle strade è una delle principali priorità della nostra amministrazione. L’obiettivo è proseguire il piano di risanamento anche nel triennio 2027-2028-2029 stanziando oltre 1 milione di euro l’anno. La posa del nuovo manto stradale riguarderà varie viabilità comunali delle varie aree del territorio, quindi quelle a nord, al centro e al sud, secondo una programmazione frutto di un monitoraggio sul territorio ed anche delle segnalazioni giunte dai cittadini, partendo da quelle che necessitano di interventi più urgenti per poi interessarne altre”.
Le prime viabilità ad essere asfaltate saranno via di Pontestrada a Verciano, via delle Ville a Lammari nel tratto tra viale Europa e la località Osteria, via delle Selvette a Segromigno in Monte tra villa Mansi e la chiesa, l’incrocio tra via di Camigliano e via di Tofori, a Camigliano e la viabilità in località Le Piastre a Guamo.