Altopascio, il nuovo piano operativo parte dall’ascolto dei cittadini: primo incontro a Marginone

Domani (sabato 7 novembre), dalle 15 alle 17, al circolo FoRiMa, si terrà il primo appuntamento di Altopascio al futuro – Il piano per crescere insieme, il percorso di partecipazione promosso dall’amministrazione D’Ambrosio per coinvolgere la comunità nella definizione del nuovo piano operativo comunale. Un ciclo di incontri, paese per paese, dedicato al capoluogo e alle frazioni.

A Marginone il confronto partirà da questioni concrete: quale destinazione dare all’immobile della primaria Remo Teglia dopo il trasferimento dell’istituto nella nuova scuola realizzata dal Comune, come valorizzare il centro del paese e piazza Matteotti, quali interventi prevedere per la sicurezza e la mobilità lungo via Mammianese. Sul tavolo anche le opportunità legate al nuovo polo scolastico e sportivo e il possibile ampliamento del campo sportivo, insieme ai temi della viabilità, dei servizi e dell’ambiente.

“Vogliamo che siano i cittadini a contribuire concretamente alle scelte che disegneranno il futuro del territorio – commenta l’assessore con delega alla pianificazione del territorio, Daniel Toci –. Marginone ha luoghi, risorse e opportunità importanti da valorizzare. Il piano urbanistico di un territorio si costruisce con le persone: dopo aver incontrato aziende e professionisti, dopo aver raccolto i contributi di molti cittadini, ora è il momento di uscire fuori e creare spazi aperti di confronto e discussione. Questo percorso serve a mettere insieme idee, bisogni e proposte, per costruire un paese sempre più vivibile, accessibile e vicino alle esigenze della comunità”.