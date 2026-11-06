L'intervento|
Cantiere Pnrr alla scuola media di Altopascio, Marconi chiede lumi sul rispetto dei tempi
Il consigliere di opposizione: “Entro il 31 dicembre tutte le spese devono essere collaudate e rendicontate al ministero”
È scaduto lo scorso 31 ottobre il termine previsto per la conclusione dei lavori della nuova scuola secondaria di primo grado di Altopascio, opera finanziata con le risorse del Pnrr. Il consigliere comunale di minoranza Simone Marconi ha depositato un’interrogazione per chiedere conto alla giunta dello stato effettivo del cantiere e dei rischi relativi ai finanziamenti europei.
“Siamo a novembre e la scadenza del 31 ottobre per la fine dei lavori è ormai alle nostre spalle – dichiara Marconi – Con le risorse del Pnrr non sono ammessi ritardi o scorciatoie: entro il 31 dicembre tutte le spese devono essere collaudate e rendicontate al ministero. Se il cantiere non è chiuso, si rischia di compromettere la rendicontazione finale e di mettere a repentaglio i fondi destinati al nostro comune.
Con questo atto chiedo chiarimenti sull’esistenza del verbale di fine lavori, sul cronoprogramma dei collaudi e sulle garanzie che la giunta intende dare per evitare danni economici alle casse comunali e assicurare la pronta consegna della scuola agli studenti di Altopascio”.