Cantiere Pnrr alla scuola media di Altopascio, Marconi chiede lumi sul rispetto dei tempi

È scaduto lo scorso 31 ottobre il termine previsto per la conclusione dei lavori della nuova scuola secondaria di primo grado di Altopascio , opera finanziata con le risorse del Pnrr. Il consigliere comunale di minoranza Simone Marcon i ha depositato un’interrogazione per chiedere conto alla giunta dello stato effettivo del cantiere e dei rischi relativi ai finanziamenti europei.

“Siamo a novembre e la scadenza del 31 ottobre per la fine dei lavori è ormai alle nostre spalle – dichiara Marconi – Con le risorse del Pnrr non sono ammessi ritardi o scorciatoie: entro il 31 dicembre tutte le spese devono essere collaudate e rendicontate al ministero. Se il cantiere non è chiuso, si rischia di compromettere la rendicontazione finale e di mettere a repentaglio i fondi destinati al nostro comune.

Con questo atto chiedo chiarimenti sull’esistenza del verbale di fine lavori, sul cronoprogramma dei collaudi e sulle garanzie che la giunta intende dare per evitare danni economici alle casse comunali e assicurare la pronta consegna della scuola agli studenti di Altopascio”.