Capannori, nuova fase per il Centro Giovani di Santa Margherita: il 9 novembre l’incontro sul futuro dello ‘Spazio Vivo’

Il progetto Spazio Vivo del Centro Giovani di Santa Margherita entra in una nuova fase, dedicata alla costruzione delle future modalità di gestione e collaborazione per rendere il Centro uno spazio aperto, partecipato e capace di accogliere le iniziative del territorio.

Per presentare le prossime opportunità di partecipazione e confrontarsi sul futuro dello spazio il Comune di Capannori, con il supporto di Sociolab, ha promosso un incontro pubblico, aperto alle associazioni e alla cittadinanza, che si terrà lunedì 9 novembre alle 18, presso lo stesso centro. Nei mesi scorsi, il progetto ha coinvolto giovani, associazioni e realtà del territorio in un percorso di ascolto e confronto, volto a raccogliere esigenze, idee e prospettive per il Centro. Il percorso ha portato alla costituzione di un gruppo di Attivatori e Attivatrici e alla realizzazione di alcune attività sperimentali, che hanno consentito di testare concretamente possibili attività e modalità di utilizzo dello spazio.

“Siamo molto soddisfatti degli esiti del percorso partecipativo fatto finora per trasformare il Centro Giovani di Santa Margherita in uno spazio vivo di incontro, creatività e partecipazione per le persone giovani del territorio, ma anche per tutta la comunità – afferma l’assessora alle politiche giovanili, Claudia Berti -. Adesso proseguiamo questo percorso lavorando all’individuazione di soggetti gestori dello spazio e di associazioni e cittadini che intendono proporre e realizzare attività al suo interno. Auspico quindi grande partecipazione all’incontro di lunedì prossimo in modo che il centro giovani sia davvero espressione delle esigenze delle nuove generazioni e dei cittadini tutti”.