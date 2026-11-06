Delegata Flai Cgil licenziata alla Nt Food, Rifondazione si schiera col sindacato

Il licenziamento di una delegata della Flai Cgil alla Nt Food di Altopascio accende anche il dibattito politico. Il circolo della Piana di Lucca di Rifondazione Comunista esprime solidarietà alla lavoratrice e al sindacato, sostiene la richiesta di annullamento del provvedimento e aderisce alle ragioni della mobilitazione.

“Esprimiamo piena solidarietà alla delegata della Flai Cgil licenziata dalla Nt Food di Altopascio, a tutte le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo Morato e alla Flai Cgil di Lucca, che insieme alla Rsu aziendale ha denunciato il grave clima di ostilità all’interno dello stabilimento. Non è un fulmine a ciel sereno. Già la scorsa estate avevamo preso posizione contro i licenziamenti di quattro lavoratrici del settore amministrativo, arrivati senza alcuna comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali”, esordisce Rifondazione.