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Delegata Flai Cgil licenziata alla Nt Food, Rifondazione si schiera col sindacato
Il Circolo della Piana sostiene la richiesta di annullamento del provvedimento e lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori
Il licenziamento di una delegata della Flai Cgil alla Nt Food di Altopascio accende anche il dibattito politico. Il circolo della Piana di Lucca di Rifondazione Comunista esprime solidarietà alla lavoratrice e al sindacato, sostiene la richiesta di annullamento del provvedimento e aderisce alle ragioni della mobilitazione.
“Esprimiamo piena solidarietà alla delegata della Flai Cgil licenziata dalla Nt Food di Altopascio, a tutte le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo Morato e alla Flai Cgil di Lucca, che insieme alla Rsu aziendale ha denunciato il grave clima di ostilità all’interno dello stabilimento. Non è un fulmine a ciel sereno. Già la scorsa estate avevamo preso posizione contro i licenziamenti di quattro lavoratrici del settore amministrativo, arrivati senza alcuna comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali”, esordisce Rifondazione.
“Colpire chi rappresenta i lavoratori significa colpire tutti i lavoratori. Comportamenti di questo tipo, se confermati, potrebbero avere i tratti della condotta antisindacale, vietata espressamente dallo Statuto dei lavoratori. Sosteniamo le richieste della Flai Cgil e della Rsu, ossia lo stop immediato a ogni condotta ostile verso il sindacato e l’Rsu e l’annullamento del licenziamento. Sosteniamo anche lo stato di agitazione e lo sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici per contrastare la condotta aziendale”.