FolkStudio festival da record a Capannori: oltre 600 presenze e tre sold out per la seconda edizione

Tre appuntamenti sold out e un pubblico che ha partecipato, ascoltato e condiviso un progetto culturale che guarda già al futuro. Si è chiusa al Teatro Artè di Capannori la seconda edizione del FolkStudio Festival promosso dall’associazione Per Lammari in collaborazione con il Comune. Dal 3 al 31 ottobre, sette appuntamenti, tra cui quello di apertura con Edoardo Bennato e quello di chiusura con l’omaggio a Francesco Guccini, hanno portato sul palco artisti affermati, musicisti e realtà del territorio, alternando concerti, momenti di ascolto condiviso e occasioni di confronto. Il bilancio è di oltre 600 presenze complessive e tre appuntamenti sold out. Numeri importanti per una manifestazione giovane, ma il risultato più signiﬁcativo è forse un altro: aver incontrato un pubblico partecipe, curioso e disponibile a condividere esperienze diverse intorno alla musica.

“Siamo davvero soddisfatti per l’andamento di questa seconda edizione del Festival sia per il grande coinvolgimento di pubblico sia per l’offerta culturale e musicale di qualità che ha visto protagonisti grandi nomi insieme a molte realtà locali – afferma l’assessora alla cultura, Claudia Berti -. I risultati di FolkStudio 2026 ci incoraggiano quindi a sostenere e accompagnare il progetto nel suo percorso di crescita”.

“Non abbiamo mai pensato al FolkStudio soltanto come ad una rassegna di concerti. Vogliamo costruire uno spazio in cui la musica possa essere ascoltata, raccontata e condivisa. Questa edizione ci ha dato riscontri importanti e, soprattutto, nuove motivazioni per andare avanti”, commenta Simone Martini, direttore artistico del Festival.