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FolkStudio festival da record a Capannori: oltre 600 presenze e tre sold out per la seconda edizione
Si chiude al Teatro Artè la rassegna dell’associazione Per Lammari. In arrivo un blog di approfondimento e nuovi concerti spin-off
Tre appuntamenti sold out e un pubblico che ha partecipato, ascoltato e condiviso un progetto culturale che guarda già al futuro. Si è chiusa al Teatro Artè di Capannori la seconda edizione del FolkStudio Festival promosso dall’associazione Per Lammari in collaborazione con il Comune. Dal 3 al 31 ottobre, sette appuntamenti, tra cui quello di apertura con Edoardo Bennato e quello di chiusura con l’omaggio a Francesco Guccini, hanno portato sul palco artisti affermati, musicisti e realtà del territorio, alternando concerti, momenti di ascolto condiviso e occasioni di confronto. Il bilancio è di oltre 600 presenze complessive e tre appuntamenti sold out. Numeri importanti per una manifestazione giovane, ma il risultato più signiﬁcativo è forse un altro: aver incontrato un pubblico partecipe, curioso e disponibile a condividere esperienze diverse intorno alla musica.
“Siamo davvero soddisfatti per l’andamento di questa seconda edizione del Festival sia per il grande coinvolgimento di pubblico sia per l’offerta culturale e musicale di qualità che ha visto protagonisti grandi nomi insieme a molte realtà locali – afferma l’assessora alla cultura, Claudia Berti -. I risultati di FolkStudio 2026 ci incoraggiano quindi a sostenere e accompagnare il progetto nel suo percorso di crescita”.
“Non abbiamo mai pensato al FolkStudio soltanto come ad una rassegna di concerti. Vogliamo costruire uno spazio in cui la musica possa essere ascoltata, raccontata e condivisa. Questa edizione ci ha dato riscontri importanti e, soprattutto, nuove motivazioni per andare avanti”, commenta Simone Martini, direttore artistico del Festival.
La chiusura della rassegna non segna però la ﬁne delle attività. È infatti in preparazione il blog Dove sta andando la musica?, uno spazio di approfondimento che ospiterà articoli e contributi di ﬁrme autorevoli del panorama musicale locale e nazionale. Proseguirà inoltre il percorso dell’Appello di Capannori, con l’obiettivo di portare nelle sedi opportune una riﬂessione sul futuro della canzone d’autore, sulla musica dal vivo e sulle occasioni di ascolto nei territori. Sono inoltre in fase di progettazione nuovi concerti e appuntamenti speciali, spin-off del Festival, per mantenere vivo il rapporto con il pubblico anche durante l’anno. Il FolkStudio chiude la sua seconda edizione, ma non si ferma. L’obiettivo è continuare a dare spazio alla musica, alle idee e alle persone che hanno voglia di incontrarsi intorno ad essa.