A Porcari il nuovo contest Fita ‘Una scena per due’: sette coppie si sfidano in scena a colpi di recitazione

L’appuntamento vedrà la partecipazione di sette coppie di interpreti pronti a sfidarsi a colpi di recitazione attraverso un repertorio che spazia dai grandi classici della drammaturgia alla commedia contemporanea, fino a testi inediti. Valentina Lazzareschi e Lorenzo Bonaccorsi della Compagnia Gli Avanzati porteranno in scena L’orso di Anton Čechov, mentre Clara Luisa Piscopo e Stefano Toncelli della Compagnia del Molo si cimenteranno in Io sono Herbert di Robert Anderson. Per il Teatro dell’Accadente, Gabriella Ghilarducci e Barbara Pucci proporranno un estratto da Intermezzo in la minore scritto dalla stessa Ghilarducci. La rappresentazione di Corte Tripoli Cinematografica – L’Albero di Putignano vedrà impegnate Roberta Catalani e Beatrice Valentini con Elvira. Titoli di coda di Bruna Fusco, a cui farà seguito la prova di Carla Stefanelli e Andrea Gradassi della Compagnia Unicorno con Dell’infanticida Maria Farrar di Bertolt Brecht. Infine, Rosalba Baldinelli e Cristiano Baiocchi del Nuovo Teatro 2000 presenteranno Ci mancherebbe! di Fabrizio Primucci, mentre Claudia Stefani Migliorato ed Elena Pierattini per la Compagnia dei Nove chiuderanno il quadro delle esibizioni con Apri la porta… Alice!.