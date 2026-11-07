Sul palco|
A Porcari il nuovo contest Fita ‘Una scena per due’: sette coppie si sfidano in scena a colpi di recitazione
Domani (8 novembre) alle 16,30 all’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara: un repertorio che spazia dai grandi classici ai contemporanei
Due attori sul palcoscenico, un’unica scena e un tempo limite di dieci minuti per raccontare una storia capace di emozionare il pubblico.
È questa la formula al centro di Una scena per due, la prima edizione del concorso teatrale regionale promosso dal Comitato regionale Fita Toscana Aps e dal Comitato provinciale Fita Lucca Aps, in collaborazione con il Comune di Porcari, in programma domani (8 novembre) alle 16,30 presso l’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara.
L’appuntamento vedrà la partecipazione di sette coppie di interpreti pronti a sfidarsi a colpi di recitazione attraverso un repertorio che spazia dai grandi classici della drammaturgia alla commedia contemporanea, fino a testi inediti. Valentina Lazzareschi e Lorenzo Bonaccorsi della Compagnia Gli Avanzati porteranno in scena L’orso di Anton Čechov, mentre Clara Luisa Piscopo e Stefano Toncelli della Compagnia del Molo si cimenteranno in Io sono Herbert di Robert Anderson. Per il Teatro dell’Accadente, Gabriella Ghilarducci e Barbara Pucci proporranno un estratto da Intermezzo in la minore scritto dalla stessa Ghilarducci. La rappresentazione di Corte Tripoli Cinematografica – L’Albero di Putignano vedrà impegnate Roberta Catalani e Beatrice Valentini con Elvira. Titoli di coda di Bruna Fusco, a cui farà seguito la prova di Carla Stefanelli e Andrea Gradassi della Compagnia Unicorno con Dell’infanticida Maria Farrar di Bertolt Brecht. Infine, Rosalba Baldinelli e Cristiano Baiocchi del Nuovo Teatro 2000 presenteranno Ci mancherebbe! di Fabrizio Primucci, mentre Claudia Stefani Migliorato ed Elena Pierattini per la Compagnia dei Nove chiuderanno il quadro delle esibizioni con Apri la porta… Alice!.
Una giuria tecnica sarà incaricata di valutare l‘intesa artistica, la tenuta di scena e l’efficacia interpretativa di ciascun duetto, decretando la coppia vincitrice che guadagnerà il diritto di rappresentare la Toscana alla finale nazionale, in programma il prossimo 5 dicembre a Ostia.
La manifestazione offre alla cittadinanza un’occasione per scoprire una pluralità di registri teatrali in una sola serata. I biglietti saranno disponibili all’ingresso dell’auditorium in via Roma 121 al costo di 8 euro intero e 6 euro ridotto per gli under 14, over 65 e tesserati Fita.