Concessioni cimiteriali, Fratelli d’Italia Capannori chiede in una mozione di venire incontro ai cittadini

I consiglieri Vaselli, Triggiani, Moschini e Petrini: “Rateizzazione per il pagamento delle concessioni e più informazione”

“Abbiamo appena protocollato una mozione per chiedere al sindaco ed alla giunta di venire incontro ai cittadini di Capannori in merito ai tempi ed ai costi relativi all’imminente rinnovo delle concessioni cimiteriali. In questi giorni, noi consiglieri, siamo stati raggiunti da numerose telefonate di cittadini ed abbiamo raccolto le loro istanze”. Questo l’intervento dei consiglieri di Fratelli d’Italia Elisabetta Triggiani, Lido Moschini, Eleonora Vaselli e Matteo Petrini.

“Quello che la cittadinanza chiede – proseguono i consiglieri – è la possibilità di prorogare il termine per rinnovare la concessione, di poter rateizzare i costi di rinnovo e la possibilità di avere tutti i chiarimenti possibili. È opportuno ricordare, in merito alla possibilità di rateizzare, che nelle settimane scorse il consiglio comunale ha approvato una mozione, su impulso e proposta del consigliere Domenico Caruso, con la quale il sindaco e la giunta si impegnavano a prevedere la rateizzazione degli oneri cimiteriali e ciò al fine di andare incontro alle famiglie in un momento di fragilità economica, superando la rigidità del regolamento comunale vigente che impone il pagamento in un’unica soluzione per l’acquisto o il rinnovo delle concessioni cinquantennali”.

“Ecco, quindi – concludono – che abbiamo chiesto, formalmente, oltre alla proroga del termine per il rinnovo delle concessioni, che il sindaco metta in pratica l’indirizzo proposto ed approvato dal consiglio comunale ovvero dare la possibilità ai cittadini di rateizzare i costi di rinnovo delle concessioni. Abbiamo, anche, chiesto che l’amministrazione diffonda il più possibile tutte le informazioni sulle varie opzioni e fornisca tutti chiarimenti necessari oltre che con i canali ordinari, anche tramite assemblee pubbliche e potenziando il personale allo sportello cimiteriale”.