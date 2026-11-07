“Difenderò la filiera con la scienza”: la capannorese Susanna Bramante incoronata ‘Ambasciatrice Doc Italy’

Un riconoscimento alla carriera, ma anche all’impegno con cui ha portato il rigore scientifico nel dibattito sull’alimentazione e sulla zootecnia. Nella cornice istituzionale di Palazzo Valentini, la capannorese Susanna Bramante, agronoma e consulente della nutrizione, è stata insignita del titolo di ‘Ambasciatrice Doc Italy per la Divulgazione Nutrizionale nella Filiera Zootecnica 2026/2027′.

L’investitura premia il lavoro svolto negli anni per rendere accessibili temi complessi, contrastare la disinformazione alimentare e raccontare, attraverso dati e conoscenze scientifiche, la ‘Dieta Mediterranea’, la sostenibilità della zootecnia italiana e il valore delle filiere agroalimentari nazionali.

Doc Italy è un’organizzazione nata per promuovere le eccellenze del paese in campo sociale, culturale e imprenditoriale. Attraverso il ‘Premio Internazionale Doc Italy – Viaggio attraverso le Eccellenze’, seleziona personalità che contribuiscono alla crescita dell’immagine dell’Italia e alla tutela del suo patrimonio materiale e immateriale. Le investiture coinvolgono professionisti provenienti, tra gli altri, dall’enogastronomia, dall’artigianato, dalla cultura, dal giornalismo, dalla moda e dal turismo.

Il titolo di ‘ambasciatore’ viene attribuito a figure considerate rappresentative del proprio settore per competenza, dedizione, etica e legame con il territorio. Non celebra dunque un singolo risultato, ma un percorso professionale e umano capace di diventare testimonianza del saper fare italiano e riferimento per le nuove generazioni.

“Questo riconoscimento ha per me un valore immenso – ha spiegato Bramante, ringraziando la presidente di Doc Italy, Tiziana Sirna, Alex Bruno e l’intera organizzazione –. La nomina comporta anche una responsabilità più grande: proseguire la divulgazione con coraggio, difendendo la carne italiana d’eccellenza e raccontando la filiera zootecnica con scienza, verità e orgoglio“.