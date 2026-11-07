Due tecnici sul palco e una fiaba da salvare: allo Scompiglio va in scena l’insolita ‘Biancaneve’

Torna la rassegna Teatro Ragazzi dello Scompiglio: domani (8 novembre) alle 16.30, La Baracca – Testoni Ragazzi è in scena nella Tenuta di Vorno (Lucca) con Biancaneve, uno spettacolo per i più piccoli firmato da Bruno Cappagli e Fabio Galanti, in cui la celebre fiaba prende vita in una veste insolita, tra gag e colpi di scena.

Lo spettacolo

Sta per alzarsi il sipario sulla rappresentazione di Biancaneve. Con il pubblico già in sala e lo spettacolo sul punto di iniziare, l’assenza degli attori bloccati nel traffico costringerà due tecnici a trasformarsi nei protagonisti. Abituati a stare dietro le quinte, i due si riscopriranno così interpreti, lasciandosi trascinare nell’immaginario della fiaba. Ne nascerà una rappresentazione esilarante di Biancaneve, in cui la coppia improvvisata di attori – con i soli strumenti di lavoro e qualche costume – darà corpo a tutti i personaggi, dalla matrigna ai sette nani, per arrivare al tanto atteso lieto fine. Un racconto sulla metamorfosi, un viaggio verso la crescita, proprio come quella che vive la protagonista della fiaba nel suo viaggio iniziatico.

Lo spettacolo è consigliato per bambini dai 6 ai 10 anni. Con la regia di Bruno Cappagli, la pièce vede in scena Andrea Aristidi, Bruno Cappagli e Fabio Galanti. L’allestimento è arricchito dalle scenografie di Tanja Eick, dal disegno luci di Andrea Aristidi e dalle musiche e voce narrante di Giovanni Boccomino.

Il costo dei biglietti della rassegna è di 8 euro per i bambini dai 3 ai 12 anni, mentre per gli over 65 è previsto un prezzo ridotto di 6 euro.

La rassegna Teatro Ragazzi dello Scompiglio prosegue con appuntamenti di domenica, alle 16.30. In particolare, il 22 novembre, Principio Attivo Teatro e La luna nel letto presentano La fabbrica del tempo: attraverso il linguaggio del corpo, il lavoro esplora alcune delle domande più profonde dell’infanzia, tra risate e poesia. Poi, il 13 dicembre, sarà la volta di Madame Rebiné che presenta La Burla: una storia semplice, poetica e divertente raccontata attraverso la magia del circo, che trova il suo habitat naturale nel gioco e nella fragilità della vita.

La rassegna

Il progetto dello Scompiglio, ideato e diretto dalla regista e artista Cecilia Bertoni, prende vita nella omonima Tenuta, situata alle porte di Lucca, sulle colline di Vorno; una realtà in cui le attività legate alle arti visive e performatiche negli spazi interni ed esterni e il dialogo e le attività con la terra, con il bosco, con la fauna, con l’elemento architettonico contribuiscono a una ricerca di cultura. Ogni scelta relativa al progetto è perciò valutata in relazione alla propria sostenibilità ambientale, attraverso forme di interazione e di responsabilità. All’interno della Tenuta Dello Scompiglio, accanto all’Azienda Agricola e alla Cucina Dello Scompiglio, opera l’omonima Associazione Culturale. L’Associazione dal 2007 crea, produce e ospita spettacoli, concerti, mostre, installazioni; realizza residenze di artisti, laboratori, corsi e workshop; organizza e propone itinerari performatici all’aperto, visite guidate, lezioni Metodo Feldenkrais; gestisce lo Spazio Performatico ed Espositivo (Spe). Una particolare attenzione è dedicata infine alle attività culturali per bambini e ragazzi, con rassegne teatrali, laboratori e campi estivi.