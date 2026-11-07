Il mondo visto con gli occhi dei bambini: inaugurata a Capannori la mostra fotografica ‘Abitare lo sguardo’

È stata inaugurata ieri (6 novembre) nell’atrio della sede comunale di piazza Aldo Moro, la mostra fotografica Abitare lo sguardo realizzata dall’associazione Atopica Utopia Ets al termine del corso estivo realizzato nell’ambito del progetto Insieme si può promosso dal Tavolo per la disabilità del comune di Capannori.

Il corso si è articolato in due laboratori, uno ‘di osservazione’ e uno di fotografia – tenuti da soci dell’associazione Atopica Utopia e da volontari della stessa associazione – ed era rivolto a bambini dai 6 ai 12 anni con o senza disabilità con l’obiettivo di sviluppare in loro un osservazione attiva e critica, che sceglie il particolare che interessa e lo inquadra per riprodurlo nell’immagine.

Da questa attività è nata la mostra Abitare lo sguardo che espone anche alcuni disegni realizzati dai bambini.

“Ringraziamo l’associazione Atopica Utopia con la quale collaboriamo proficuamente da diversi mesi per questa bella mostra densa di significato, che attraverso l’arte della fotografia, ha coinvolto bambine e bambini, insegnando loro ad avere uno sguardo attento e selettivo sulla realtà e promuovendo al contempo l’inclusione, un tema molto caro alla nostra amministrazione – ha dichiarato il sindaco Del Chiaro –. L’esposizione è infatti stata realizzata nell’ambito di un progetto promosso dal Tavolo per la disabilità del comune”.

Al taglio del nastro sono intervenuti il sindaco Giordano Del Chiaro, l’assessora alla cultura, Claudia Berti, il presidente di Atopica Utopia, Marino Chiocca, e la referente del progetto, Wilma Lencioni. Presenti soci e volontari dell’associazione insieme ai bambini che hanno partecipato al corso con le loro loro famiglie.