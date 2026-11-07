Presentata la stagione del teatro Puccini di Altopascio: nove appuntamenti grandi firme da dicembre a marzo

Enzo Iacchetti, Carlotta Proietti, Cesare Bocci, Vittoria Belvedere, Fabio Caressa, Arianna Porcelli Safonov, Claudio Casadio, Giorgio Marchesi, Dino Abbrescia e Alessandro Tiberi: sono solo alcuni dei protagonisti della nuova stagione teatrale 2026/2027 del Teatro cinema Puccini di Altopascio. Nove appuntamenti, da dicembre a marzo, che attraversano generi e linguaggi differenti, intrecciando la grande tradizione teatrale con la drammaturgia contemporanea, la commedia, la danza e le nuove forme di racconto. Un cartellone ricco di interpreti e produzioni di qualità, che conferma il percorso culturale costruito negli anni grazie alla collaborazione tra il Comune di Altopascio e la Fondazione Toscana Spettacolo e con il contributo fondamentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

La nuova stagione è stata presentata in occasione dell’incontro dedicato alla programmazione 2026/2027 dalla sindaca Sara D’Ambrosio, dall’assessore alla cultura, Alessio Minicozzi, dal referente di Fondazione Toscana Spettacolo, Tommaso Artioli e dal presidente di Teatrino dei fondi, Enrico Falaschi. Un programma capace di parlare a pubblici diversi, con spettacoli che alternano leggerezza e profondità, ironia e riflessione, grandi storie e temi di stretta attualità. Da oggi prende il via anche la campagna abbonamenti, con tariffe agevolate per giovani e studenti. Nell’occasione è stata presentata anche Maraviglia! Teatro per piccoli e grandi sognatori, la rassegna che torna al teatro cinema Puccini di Altopascio per la sua terza edizione. Cinque appuntamenti domenicali, di altissima qualità artistica, accompagneranno bambini e adulti in un viaggio tra storie, emozioni e fantasia, per riscoprire insieme la magia del teatro e il piacere di lasciarsi sorprendere.

“Il Teatro Puccini rappresenta sempre di più un punto di riferimento per la vita culturale e sociale di Altopascio e di tutto il territorio – commenta la sindaca Sara D’Ambrosio –. In questi anni abbiamo lavorato per costruire un’offerta culturale di qualità, accessibile, vivace, capace di coinvolgere generazioni e sensibilità differenti: i numeri ci hanno dato ragione, perché crescono gli abbonati e cresce il pubblico che sceglie il nostro teatro, anche dai comuni e dalle province limitrofe. Il teatro è uno spazio prezioso di incontro, di confronto, di crescita collettiva. Un luogo dove le persone possono ritrovarsi, emozionarsi, divertirsi e guardare il mondo attraverso prospettive nuove”.

“Anche quest’anno portiamo ad Altopascio un cartellone di grande livello, con interpreti conosciuti e apprezzati dal grande pubblico, compagnie importanti e spettacoli che spaziano dalla commedia alla danza contemporanea – aggiunge l’assessore alla cultura Alessio Minicozzi –. La collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo ci permette di proporre una stagione articolata e di qualità, nella quale convivono grandi classici e nuove produzioni. In teatro c’è una socialità, e una magia, che difficilmente si possono spiegare a parole. La comunità teatrale altopascese è cresciuta molto in questi anni. Da parte nostra, vogliamo continuare questo percorso di arricchimento e di crescita culturale”.

Il programma

La stagione si apre domenica 6 dicembre con Arianna Porcelli Safonov, protagonista di Natale acido, spettacolo tratto dall’omonimo podcast prodotto da Storie Libere, con le musiche di Gigi Fungis. Tra cenoni, parenti, consumismo e tradizioni che resistono per inerzia, il periodo più celebrato dell’anno diventa una prova di sopravvivenza emotiva. Attraverso cinque storie surreali, tragicomiche e sorprendentemente reali, altrettanti eroi contemporanei tentano di sottrarsi al rito del Natale perfetto. Giovedì 17 dicembre arrivano Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti con Buongiorno, ministro!, commedia di Jordi Galceran, per la regia di Ferdinando Ceriani e con le musiche di Nicola Piovani. In scena anche Ermenegildo Marciante, Gigi Palla ed Elisabetta Mandalari. Una commedia spagnola, presentata in prima assoluta per l’Italia, che mescola comicità grottesca, romanticismo e situazioni imprevedibili. Al centro della vicenda un ministro travolto da uno scandalo di corruzione, la cui vita viene improvvisamente sconvolta dall’incontro con una venditrice porta a porta.

Il nuovo anno si apre sabato 9 gennaio con la danza contemporanea di R.OSA – 10 esercizi per nuovi virtuosismi, spettacolo ideato, coreografato e diretto da Silvia Gribaudi, con Claudia Marsicano. Ispirata alle immagini di Botero, al mondo anni Ottanta di Jane Fonda e al concetto di successo e prestazione, la performance mette al centro il corpo e la sua capacità di sovvertire aspettative, giudizi e stereotipi.

Mercoledì 27 gennaio spazio a uno dei grandi classici della tradizione teatrale italiana: Gli innamorati di Carlo Goldoni, con Claudio Casadio e Loredana Giordano, nell’adattamento e per la regia di Roberto Valerio. Eugenia e Fulgenzio si amano sinceramente, ma si lasciano continuamente dominare dalla gelosia, dando vita a litigi, ripicche e riconciliazioni. Attraverso una ricca galleria di personaggi, Goldoni racconta con ironia le debolezze e le contraddizioni dell’amore. La rilettura di Roberto Valerio, con scenografie e costumi moderni, restituisce tutta l’attualità di un testo scritto nel 1759, alternando comicità, leggerezza e momenti di grande intensità. Sabato 13 febbraio arriva Le Dieu du Carnage di Yasmina Reza, con Francesca Agostini, Andrea Di Casa, Alessia Giuliani e Antonio Zavatteri, che firma anche la regia. Prodotto dal Teatro Nazionale di Genova, lo spettacolo porta in scena una delle commedie contemporanee di maggior successo internazionale, diventata celebre anche grazie all’adattamento cinematografico di Roman Polanski. Giovedì 25 febbraio è la volta di Giorgio Marchesi e Deniz Ozdogan con 23 ore e mezza di Carey Crim, per la regia di Davide Sacco. Un thriller psicologico che trasforma il palcoscenico in un luogo di tensione emotiva e vertigine morale, dove ogni parola e ogni silenzio possono assolvere o condannare. Il mese di marzo si apre domenica 7 marzo con La cosa giusta, scritto e diretto da Giacomo Ciarrapico, con Dino Abbrescia, Massimo De Lorenzo, Alessandro Tiberi e Claudia Potenza. Rubare ai ricchi per dare ai poveri può essere giusto? È la domanda da cui prende avvio una storia ambientata in una chiesa dell’estrema periferia romana, dove un parroco e due viceparroci, molto diversi tra loro, iniziano quasi per caso a sottrarre oggetti preziosi per aiutare le famiglie più in difficoltà. Giovedì 11 marzo sul palco Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, protagonisti di Indovina chi viene a cena di William Arthur Rose, nell’adattamento di Mario Scaletta e per la regia di Guglielmo Ferro. Torna a teatro la celebre storia portata sul grande schermo alla fine degli anni Sessanta da Katharine Hepburn e Spencer Tracy. La stagione si conclude mercoledì 31 marzo con Fabio Caressa e Pierluigi Iorio in E andammo a Berlino scritto e diretto dallo stesso Iorio. Un viaggio attraverso tre decenni di storia italiana, raccontati attraverso il calcio e la sua capacità di rispecchiare i cambiamenti della società. Dalla vitalità degli anni Ottanta al benessere apparente degli anni Novanta, fino ai grandi trionfi e alle contraddizioni degli anni Duemila. Fabio Caressa intreccia memoria collettiva, nostalgia e ironia, rievocando momenti entrati nell’immaginario nazionale, come la vittoria dei Mondiali del 2006.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21. La campagna abbonamenti prende il via oggi (7 novembre) e proseguirà fino al 28 novembre: dal 7 al 17 novembre sarà possibile rinnovare gli abbonamenti, mentre dal 18 al 28 novembre sarà aperta la vendita dei nuovi abbonamenti. La biglietteria del Teatro Cinema Puccini, in via Regina Margherita ad Altopascio, sarà aperta per la vendita degli abbonamenti il lunedì e il mercoledì dalle 16 alle 20 e negli orari di apertura del Cinema. Sono previsti abbonamenti a costi ridotti per gli under 35. Riduzioni anche per i singoli biglietti (speciale scuole e carta studente della Toscana).

I biglietti potranno essere acquistati alla biglietteria del Teatro Puccini nei tre giorni precedenti ogni spettacolo, negli orari di apertura del Cinema, e il giorno stesso della rappresentazione a partire da un’ora prima dell’inizio.