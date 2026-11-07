Pronto dottore a Capannori, Fantozzi (Fdi): “Si facciano funzionare le case di comunità”

“ Grazie all’impegno del volontariato, delle Misericordie e della Croce Verde , a cui va il nostro sincero ringraziamento per la costante dedizione verso le fasce più fragili della popolazione, i cittadini possono beneficiare di un servizio importante. Tuttavia, riteniamo che l’amministrazione comunale e la Regione non debbano utilizzare il sussidio del terzo settore per coprire le carenze della sanità pubblica o per delegare funzioni che spetterebbero di diritto alle strutture statali e regionali”, spiega il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi.

Sul tema interviene con fermezza anche il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia di Capannori, che aggiunge: “È nelle strutture pubbliche, con la presa in carico e la piena valorizzazione dei medici di medicina generale, che si deve prendere in cura la fragilità dei cittadini. Il medico curante deve poter seguire i propri pazienti direttamente e in presenza, senza intermediazioni telematiche o scorciatoie, segnalando tempestivamente i bisogni sanitari e sociali. Per questo motivo, come gruppo consiliare, presenteremo un’interrogazione mirata in consiglio comunale: il volontariato è una risorsa straordinaria che affianca le istituzioni, ma non può e non deve diventare l’unica risposta alla grave carenza di servizi sociosanitari della Regione”.