L'intervento|
Pronto dottore a Capannori, Fantozzi (Fdi): “Si facciano funzionare le case di comunità”
Il consilgliere regionale e il gruppo: “Il Comune non utilizzi il grande lavoro del terzo settore, ma faccia funzionare la sanità pubblica”
Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi interviene sul progetto Pronto Dottore promosso dal Comune di Capannori insieme alle associazioni del territorio, ponendo l’accento sulla necessità di non confondere il prezioso supporto del terzo settore con i doveri strutturali della sanità pubblica regionale.
“Grazie all’impegno del volontariato, delle Misericordie e della Croce Verde, a cui va il nostro sincero ringraziamento per la costante dedizione verso le fasce più fragili della popolazione, i cittadini possono beneficiare di un servizio importante. Tuttavia, riteniamo che l’amministrazione comunale e la Regione non debbano utilizzare il sussidio del terzo settore per coprire le carenze della sanità pubblica o per delegare funzioni che spetterebbero di diritto alle strutture statali e regionali”, spiega il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi.
“La direzione verso cui muoversi deve essere un’altra: far funzionare a pieno regime le Case di Comunità – rincara la dose Matteo Petrini, presidente del circolo di Fratelli d’Italia di Capannori – Da oltre dieci anni assistiamo alla retorica sulle Case della Salute, oggi convertite in Case di Comunità, che ancora non garantiscono la piena funzionalità prevista. A Capannori, in particolare, la prevista Casa di Comunità hub principale stenta a partire, mentre si procede a macchia di leopardo”.
Sul tema interviene con fermezza anche il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia di Capannori, che aggiunge: “È nelle strutture pubbliche, con la presa in carico e la piena valorizzazione dei medici di medicina generale, che si deve prendere in cura la fragilità dei cittadini. Il medico curante deve poter seguire i propri pazienti direttamente e in presenza, senza intermediazioni telematiche o scorciatoie, segnalando tempestivamente i bisogni sanitari e sociali. Per questo motivo, come gruppo consiliare, presenteremo un’interrogazione mirata in consiglio comunale: il volontariato è una risorsa straordinaria che affianca le istituzioni, ma non può e non deve diventare l’unica risposta alla grave carenza di servizi sociosanitari della Regione”.