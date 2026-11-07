Via al nuovo Piano di Protezione Civile, il sindaco Del Chiaro: “Una vera mappa per le emergenze”

Ha preso il via l’iter per l’approvazione del nuovo Piano di Protezione Civile Comunale, che è stato aggiornato alle ultime normative in materia. Il piano è stato approvato dalla giunta comunale ed ora sarà inviato alla Regione Toscana per la fase istruttoria e la verifica di congruità, per poi essere approvato dal consiglio comunale. Il piano si suddivide in varie sezioni: una parte generale dedicata alle caratteristiche del territorio comunale, i rischi che insistono su quest’ultimo, gli elementi strategico-operativi del Sistema di protezione civile, il modello di intervento comunale.

“Il nuovo Piano di Protezione Civile rappresenta uno strumento fondamentale per la sicurezza e la salvaguardia del nostro territorio e la sicurezza dei nostri cittadini, che assume oggi ancora più importanza alla luce del cambiamento climatico in corso – afferma il sindaco Giordano Del Chiaro –. Al suo interno sono individuati i rischi presenti sul territorio, i comportamenti di prevenzione e le procedure operative di soccorso da attivare in caso di emergenza. Non si tratta soltanto di un documento burocratico, ma di una vera e propria mappa operativa che ci permette di affrontare le emergenze con pianificazione, rapidità e consapevolezza. La prima forma di prevenzione parte dai comportamenti dei singoli. Per questo realizzeremo incontri pubblici sul territorio e nelle scuole per informare la cittadinanza sui contenuti del piano e sulle regole cui attenersi in caso di emergenza. Programmeremo poi incontri specifici con le associazioni di volontariato del settore che fanno parte a pieno titolo del sistema di protezione civile comunale che ringraziamo per l’importante lavoro che svolgono”.

Il piano tiene conto nel dettaglio delle varie fragilità del territorio di Capannori, in particolare di quella idrogeologica che caratterizza maggiormente il territorio capannorese, e, per ciascuna di essa, anche in base ai dati storici, dettaglia le procedure e gli interventi da mettere in campo in caso di emergenza. Il documento, inoltre, illustra il sistema di allertamento ‘codice colore’ regionale in caso di maltempo e le misure che il comune adotta in caso di allerta gialla, arancione o rossa.