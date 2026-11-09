A San Quirico in Casale a Guamo il concerto acustico dei Folkoinè

Sabato (14 novembre) alle 21 nella chiesa romanica di San Quirico in Casale, a Guamo , è in programma un concerto acustico dei Folkoinè , formazione composta da Maria Elena Lippi (voce e chitarra) e Andrea Del Testa (chitarra, voce e prispolo).

L’evento, a cura dell’associazione Carlo Piaggia, si svolge nell’ambito del progetto Romanicap – Capitalizzazione dell’itinerario transfrontaliero del Romanico – ed è l’occasione sia per riscoprire uno spazio di valore storico e culturale che appartiene al patrimonio romanico del nostro territorio sia per poter conoscere e ascoltare le melodie e i canti proposti dai Folkoinè, che affondano nelle tradizioni musicali di tutto il mondo, senza barriere linguistiche e culturali e spaziano tra temi comuni a tutte le latitudini (come l’amore e il desiderio di pace e riscatto sociale).