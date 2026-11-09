L'evento|
A San Quirico in Casale a Guamo il concerto acustico dei Folkoinè
L’evento di sabato (14 novembre) alle 21 si svolge nell’ambito del progetto per la valorizzazione delle vestigia romaniche
Sabato (14 novembre) alle 21 nella chiesa romanica di San Quirico in Casale, a Guamo, è in programma un concerto acustico dei Folkoinè, formazione composta da Maria Elena Lippi (voce e chitarra) e Andrea Del Testa (chitarra, voce e prispolo).
L’evento, a cura dell’associazione Carlo Piaggia, si svolge nell’ambito del progetto Romanicap – Capitalizzazione dell’itinerario transfrontaliero del Romanico – ed è l’occasione sia per riscoprire uno spazio di valore storico e culturale che appartiene al patrimonio romanico del nostro territorio sia per poter conoscere e ascoltare le melodie e i canti proposti dai Folkoinè, che affondano nelle tradizioni musicali di tutto il mondo, senza barriere linguistiche e culturali e spaziano tra temi comuni a tutte le latitudini (come l’amore e il desiderio di pace e riscatto sociale).
L’evento è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, inoltre è disponibile un servizio taxi, sempre gratuito, per raggiungere il luogo del concerto e ritorno, con partenza dal parcheggio della chiesa di Guamo dalle 20,30 alle 21.