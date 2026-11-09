“Buon compleanno, Dante”. Porcari festeggia i 107 anni del ‘sarto di Rughi’

Il sindaco Leonardo Fornaciari, la vicesindaca Roberta Menchetti e l’assessora Eleonora Lamandini gli hanno fatto visita a casa, consegnandogli una pergamena

Centosette anni e una storia che continua a parlare alle nuove generazioni. Porcari festeggia Dante Unti, il sarto di Rughi, nato il 9 novembre 1919 e sopravvissuto alla deportazione nel campo di lavoro di Stablack. Oggi (8 novembre), in occasione del suo compleanno, il sindaco Leonardo Fornaciari, la vicesindaca Roberta Menchetti e l’assessora Eleonora Lamandini gli hanno fatto visita a casa, consegnandogli una pergamena con gli auguri e la gratitudine dell’intera comunità.

Un omaggio che ripercorre i passaggi più duri della sua vita: la giovinezza segnata dalla guerra, la ribellione all’oppressione nazista, la prigionia in un campo dove il suo nome fu sostituito da un numero, 11512. Tornato da quell’esperienza, Dante ha scelto di raccontarla, affidando soprattutto ai giovani il ricordo delle sofferenze subite e il valore della libertà.

“Dante è parte della storia e degli affetti di Porcari. Oggi – dichiara il sindaco Fornaciari – gli portiamo gli auguri di tutta la nostra comunità e un grazie per ciò che ha scelto di condividere con noi. Raccontare quanto vissuto durante la deportazione significa tornare su ferite profonde: lui lo ha fatto perché i giovani potessero conoscere e capire. La sua testimonianza ci richiama a una responsabilità precisa, quella di difendere ogni giorno la dignità delle persone, la libertà e la pace. Buon compleanno, Dante, con tutto il nostro affetto“.