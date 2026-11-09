Coltivare le orchidee ornamentali e tropicali: il primo incontro del corso all’Orto Botanico di Lucca

Sabato (14 novembre), dalle 10,30, si terrà il secondo incontro del corso gratuito di orchidologia all’Orto Botanico di Lucca, sulla coltivazione delle orchidee ornamentali e tropicali. L’appuntamento fa parte della quinta edizione del festival I musei del sorriso, organizzato dal Sistema museale territoriale della Provincia di Lucca in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Il corso, amatoriale, è tenuto dagli esperti dell’Aio – Associazione Italiana di Orchidologia. Saranno illustrati i generi più diffusi in coltivazione, ma anche gli habitat originari di diffusione di queste piante e l’importanza della conservazione degli stessi al fine della tutela della biodiversità.

Il corso si articolerà in quattro incontri nei quali saranno presi in esame i principali generi di orchidee coltivate. A una parte introduttiva seguirà una parte pratica/colturale con l’utilizzo di esemplari di piante vive e idonei strumenti e materiali necessari per la cura e la coltivazione. Le lezioni si svolgeranno nelle Serre moderne dell’Orto botanico di Lucca ogni sabato di novembre e avranno durata di un’ora e mezza ciascuna.