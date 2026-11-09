Coppa Città di Lucca a Capannori: divieti, sensi unici e strade chiuse. Cambia la viabilità

Tra venerdì 13 e domenica 15 novembre sono stati disposti cambiamenti per consentire lo svolgimento della manifestazione

La 61esima Coppa Città di Lucca passerà da Capannori sabato 14 e domenica 15 novembre, per questo sono previste modifiche alla viabilità. L’evento, organizzato da Automobile Club Lucca in sinergia con New Lucca Corse, assegnerà il titolo di vincitore della Coppa Italia Rally Aci Sport, attraverso un confronto riservato agli equipaggi qualificati nelle Coppe Rally di Zona.

Saranno 230 gli iscritti ammessi alla competizione, secondo i criteri di qualificazione e ammissione stabiliti dal regolamento Aci Sport. Otto prove speciali per 88,57 chilometri cronometrati. È questo il dato che caratterizza il percorso della 61esima Coppa Città di Lucca per uno sviluppo complessivo di 413,74 chilometri.

L’Aeroporto Giacomo Puccini di Tassignano, nel comune di Capannori, ospiterà il parco assistenza, punto di riferimento per gli equipaggi e i team durante le due giornate di gara. Di conseguenza sono previste le seguenti modifiche alla viabilità: dalle 9 alle 17 dei giorni 14 e 15 novembre sarà istituito un senso unico di marcia, direzione sud-nord, sulla via del Casalino, a Tassignano, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Cavaliere del Lavoro Mario Carrara e l’intersezione con via della Chiesa/via dei Baccioni. Sarà possibile utilizzare una viabilità alternativa: lato ovest – via Romana, via della Madonnina, via di Tiglio, via Nuvolari; lato est – via Romana, via del Frizzone e via del Rogio.

Dalle 8 del 13 novembre alle 20 del 15 novembre sarà inoltre istituito un divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro, direzione nord, su via del Casalino nel tratto compreso tra l’intersezione con via Cavaliere del Lavoro Mario Carrara e l’intersezione con via della Chiesa/via dei Baccioni

Per consentire questa prova, venerdì 13 novembre dalle 9 alle 17,15 (e comunque fino alla fine del passaggio delle vetture interessate) sarà istituito divieto di transito e divieto di sosta, con rimozione coatta, sulla via delle Tese (intero tratto) dall’intersezione con la via del Parco all’intersezione con la via di Valgiano e sulla via di Valgiano, dall’intersezione con via delle Tese fino al numero civico 2, nelle frazioni di Marlia e Valgiano. Le strade saranno riaperte in due finestre orarie dalle 12,25 alle 12.35 e dalle 14,40 alle 14,50 per i soli residenti che vorranno raggiungere le proprie abitazioni, percorrendo la strada nel senso di marcia della prova speciale, seguendo le indicazioni dei cartelli già installati a cura dell’organizzazione del Rally.

Il programma comprenderà due passaggi al parco assistenza dell’Aeroporto di Tassignano, prima del riordino notturno a Capannori, in piazza Aldo Moro. Sarà istituito divieto di transito e divieto di sosta, con rimozione coatta, sulla piazza Aldo Moro, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Martiri Lunatesi e l’intersezione con via Don Aldo Mei, sulla viabilità lato est e lato sud della sede comunale, compresa la viabilità di accesso alla mensa comunale e nelle aree di parcheggio poste sul lato nord della sede comunale, dalle 17 del 14 novembre alle 12 del 15 novembre, riservando tali aree al riordino dei veicoli partecipanti alla gara e dei veicoli dell’organizzazione.

Domenica 15 novembre, dopo il passaggio al parco assistenza di Tassignano, gli equipaggi affronteranno l’ultima prova speciale della finale nazionale, Pescaglia 2, di 14,10 chilometri, alle 14,01.