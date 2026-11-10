A Porcari nasce un nuovo spazio per il volontariato in piazza Unità d’Italia

La chiamano da sempre casina di vetro. Da sabato (14 novembre) avrà un nuovo nome e una nuova funzione: diventare un punto di incontro per il volontariato e l’associazionismo di Porcari. Alle 16,30 sarà ufficialmente inaugurato Piazza Lab, lo spazio dedicato al gruppo comunale La Piazza, nell’immobile in piazza Unità d’Italia, proprio alle spalle del palazzo comunale.

Lab come laboratorio, certo, ma anche come acronimo di legami, associazioni, bellezza: sono queste tre parole, riportate sulla targa che identificherà il nuovo ambiente, a raccontarne lo spirito.

L’apertura dà un luogo fisico a un percorso cominciato all’inizio del 2023 con la costituzione de La Piazza, fortemente voluta da Serena Toschi, presidente del consiglio comunale e consigliera delegata ai rapporti con il volontariato. Il gruppo è nato per mettere in relazione le associazioni che hanno sede o operano a Porcari, favorirne il confronto e coinvolgerle nella progettazione delle iniziative per il paese. Un organismo di partecipazione che mette in dialogo ambiti diversi, dal sociale alla cultura, dallo sport alla promozione del territorio, e che apre anche al contributo delle istituzioni scolastiche.

“A Porcari – dice Serena Toschi – ci sono tante persone e associazioni che fanno moltissimo per gli altri: metterle in relazione significa dare più forza a questo impegno. Il loro operato offre un aiuto concreto alla comunità e regala bellezza, parola alla quale tengo molto, al nostro paese: nei servizi alla popolazione, negli eventi che animano le piazze, nelle occasioni per stare insieme. Una ricchezza che viene riconosciuta anche da chi abita nei comuni vicini e guarda con ammirazione alle tante iniziative di Porcari. Piazza Lab sarà uno spazio dove incontrarsi, ascoltarsi e far nascere nuovi progetti condivisi. Vorrei che ciascuna realtà lo sentisse anche un po’ suo”.

Un’attenzione particolare è rivolta ai giovani. Da qualche anno, infatti, i nuovi maggiorenni di Porcari ricevono una lettera con un invito ad avvicinarsi al volontariato e i riferimenti delle associazioni del territorio da contattare. Un’iniziativa che ha già portato alcuni ragazzi a fare questo primo passo. “È un invito a scoprire quanto ciascuno possa dare alla propria comunità – aggiunge Toschi –. Sapere che alcuni giovani lo hanno raccolto ci incoraggia a continuare”.