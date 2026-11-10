Concessioni cimiteriali scadute, arriva la rateizzazione per i rinnovi: ecco come fare

La giunta Del Chiaro ha deciso di introdurre la rateizzazione per il rinnovo dei contratti scaduti, circa 3 mila, di tombe e colombari, stipulati fra il 1964 e il 1976 con durata cinquantennale e di quelli stipulati prima del 1926 con durata centennale. Previsto, inoltre, di stabilire in 20 anni la durata dei campi comuni a terra.

Per agevolare i cittadini interessati è stato attivato all’Urp del comune, in piazza Aldo Moro, uno sportello informativo al quale i cittadini possono rivolgersi per avere spiegazioni e informazioni sul rinnovo delle concessioni scadute per le tombe e i colombari nei 42 cimiteri comunali. Inoltre, quale ulteriore aiuto, è stato pubblicato sul sito internet del comune un elenco delle concessioni scadute suddivise per ciascun cimitero e in ordine alfabetico e domande frequenti (Fai) consultabili al seguente link https://tinyurl.com/ypvhwc9z.

I cittadini che vorranno rinnovare la concessione – concessionari in primis o altri aventi diritto – avranno tempo fino al 31 dicembre per comunicare di voler procedere al rinnovo, salvo eventuali proroghe se necessarie.

“Intendiamo agevolare al massimo i tanti cittadini interessati da questa procedura e per questo abbiamo deciso, dopo aver informato puntualmente sulle scadenze delle concessioni, di introdurre la rateizzazione del corrispettivo per il rinnovo delle stesse e di stabilire in 20 anni la durata dei campi comuni, cioè delle inumazioni a terra – dichiara l’assessore ai servizi cimiteriali, Gaetano Ceccarelli –. Per questo procederemo con la modifica del relativo regolamento comunale, che dovrà essere approvato dal consiglio comunale. Per dare il massimo supporto a coloro che sono interessati dalla scadenza delle concessioni, oltre all’attivazione di uno sportello informativo dedicato all’Urp, abbiamo anche pubblicato sul sito del nostro ente l’elenco dei contratti scaduti per ciascun cimitero in ordine alfabetico per semplificarne l’individuazione. Il recupero di tremila concessioni scadute, alcune già da diversi anni, permetterà di rendere disponibili posti nei cimiteri e, al contempo, offrirà ai cittadini che vorranno, di rinnovare una continuità del luogo affettivo. Mi preme sottolineare che le salme nelle tombe decadute non saranno immediatamente estumulate; questo avverrà man mano che ci sarà la necessità di spazi a partire dai loculi abbandonati da anni”.

Lo sportello informativo è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 14,30 alle 17. L’accesso è libero, fino a esaurimento della disponibilità quotidiana, prendendo il numero al Punto Informazioni situato all’ingresso del comune. Lo sportello è inoltre raggiungibile, negli stessi orari, telefonando al numero 0583.428370. Inoltre, risponderà all’email rinnovoconcessioni@comune.capannori.lu.it. Per questo tipo di servizi non sarà quindi possibile rivolgersi direttamente all’Ufficio Cimiteri.