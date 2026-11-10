Enogastronomia|
L’Olio nuovo di Calafata incontra prodotti e sapori della Garfagnana ai Diavoletti
Dopo l’incontro pubblico con i produttori e gli esperti del territorio la cena d’autunno con menu di stagione
L’Olio nuovo di Calafata incontra prodotti e sapori della Garfagnana. È il tema del nuovo evento organizzato per sabato (14 novembre) alla Casa del Cibo I Diavoletti. Alle 18 incontro pubblico con produttori ed esperti del territorio.
Partecipano Marco Bechini, presidente di Calafata, Paolo Scialla, agronomo, assaggiatore di olio, Lucia Giovannetti, storica e Brigida Marovelli, antropologa del cibo per la Comunità del cibo e dell’agrobiodiversità della Garfagnana società cooperativa di Comunità Impresa sociale
A seguire alle 20 cena d’autunno (euro 30, bambini euro 20). Il menu prevede degustazione olio nuovo con focaccia di neccio dell’azienda agricola La Faina di Villa Collemandina e focaccia di patate realizzata con farina di grano dell’antico mulino Piezza; trota Iridea della Turrite affumicata, servita con insalatina di finocchio e arancia all’olio nuovo; farrotto dell’azienda agricola Pieri Elisabetta – Piazza al Serchio alla zucca servito con quenelle di robiola di capra azienda agricola Pane e Olio di Villa Collemandina, chips di cavolo nero e olio nuovo; uovo cotto a bassa temperatura servito su purè di patate all’olio nuovo e porri croccanti; castagnaccio e ricotta della Garfagnana con olio nuovo.
La cena è accompagnata dal pane di patate della Garfagnana Panificio Magazzini presidio Slow Food. Acqua, vino di calafata, caffè equo e solidale.
Per partecipare è necessario prenotarsi entro giovedì (12 novembre): Chiara 333.8523771 – Enrico 335.7761805.