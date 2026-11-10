L’Olio nuovo di Calafata incontra prodotti e sapori della Garfagnana ai Diavoletti

L’Olio nuovo di Calafata incontra prodotti e sapori della Garfagnana. È il tema del nuovo evento organizzato per sabato (14 novembre) alla Casa del Cibo I Diavoletti . Alle 18 incontro pubblico con produttori ed esperti del territorio.

Partecipano Marco Bechini , presidente di Calafata, Paolo Scialla, agronomo, assaggiatore di olio, Lucia Giovannetti , storica e Brigida Marovelli , antropologa del cibo per la Comunità del cibo e dell’agrobiodiversità della Garfagnana società cooperativa di Comunità Impresa sociale

A seguire alle 20 cena d’autunno (euro 30, bambini euro 20). Il menu prevede degustazione olio nuovo con focaccia di neccio dell’azienda agricola La Faina di Villa Collemandina e focaccia di patate realizzata con farina di grano dell’antico mulino Piezza; trota Iridea della Turrite affumicata, servita con insalatina di finocchio e arancia all’olio nuovo; farrotto dell’azienda agricola Pieri Elisabetta – Piazza al Serchio alla zucca servito con quenelle di robiola di capra azienda agricola Pane e Olio di Villa Collemandina, chips di cavolo nero e olio nuovo; uovo cotto a bassa temperatura servito su purè di patate all’olio nuovo e porri croccanti; castagnaccio e ricotta della Garfagnana con olio nuovo.