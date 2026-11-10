Nuovo centro di raccolta Gea a Piazza al Serchio

Piazza al Serchio inaugura un nuovo centro di raccolta di Gea, società del Gruppo RetiAmbiente. La struttura efficiente è pensata per rafforzare la rete dei servizi ambientali del territorio e rendere il conferimento ancora più semplice per i cittadini. Il nuovo Centro di Raccolta, a Piazza al Serchio, consentirà di conferire in modo semplice e gratuito tutte quelle tipologie di rifiuto che non rientrano nel servizio Porta a Porta: dai rifiuti ingombranti, legno, metallo ai Raee (apparecchiature elettriche ed elettroniche), fino agli oli vegetali esausti, sfalci, potature e piccoli rifiuti pericolosi di uso domestico.

L’inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 13 novembre alle 12, con la presenza delle Amministrazioni Comunali locali. “L’apertura di questa nuova struttura – dichiara Roger Bizzarri, direttore generale di Gea – rappresenta un risultato di primaria importanza per tutta la nostra comunità. Non consegniamo al territorio soltanto un centro efficiente e funzionale, ma un vero e proprio punto di riferimento per la tutela dell’ambiente e il decoro urbano. Offrire ai cittadini strumenti comodi e vicini alle loro esigenze è la chiave per contrastare l’abbandono improprio e promuovere una cultura del riciclo sempre più consapevole”.