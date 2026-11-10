Passa la proposta del capogruppo di Noi Moderati sulle concessioni cimiteriali: “Dal Consiglio sensibilità e attenzione”

Il consiglio comunale di Capannori, ha approvato la proposta presentata dal consigliere comunale Domenico Caruso finalizzata all’introduzione della rateizzazione del corrispettivo dovuto per la concessione di tombe, loculi e colombari nei 42 cimiteri del territorio comunale, nonché per il rinnovo delle concessioni cimiteriali giunte alla scadenza dei 50 anni.

“Sono molto soddisfatto per l’approvazione della mia proposta che, dopo le necessarie modifiche regolamentari alle quali gli uffici comunali con i quali sono in stretto contatto stanno già lavorando, offrirà un aiuto concreto ai cittadini in una fase della vita familiare caratterizzata spesso da difficoltà emotive e organizzative – afferma Caruso – Le spese relative agli oneri cimiteriali si aggiungono, infatti, ad altri costi di significativa entità che le famiglie si trovano ad affrontare in occasione della perdita di un congiunto che potrebbero determinare difficoltà finanziarie che, grazie all’introduzione del pagamento rateale, potranno essere sensibilmente mitigate”.