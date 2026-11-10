Il voto|
Passa la proposta del capogruppo di Noi Moderati sulle concessioni cimiteriali: “Dal Consiglio sensibilità e attenzione”
Domenico Caruso: “Così molte famiglie potranno procedere non solo alla prima concessione ma anche al rinnovo”
Il consiglio comunale di Capannori, ha approvato la proposta presentata dal consigliere comunale Domenico Caruso finalizzata all’introduzione della rateizzazione del corrispettivo dovuto per la concessione di tombe, loculi e colombari nei 42 cimiteri del territorio comunale, nonché per il rinnovo delle concessioni cimiteriali giunte alla scadenza dei 50 anni.
“Sono molto soddisfatto per l’approvazione della mia proposta che, dopo le necessarie modifiche regolamentari alle quali gli uffici comunali con i quali sono in stretto contatto stanno già lavorando, offrirà un aiuto concreto ai cittadini in una fase della vita familiare caratterizzata spesso da difficoltà emotive e organizzative – afferma Caruso – Le spese relative agli oneri cimiteriali si aggiungono, infatti, ad altri costi di significativa entità che le famiglie si trovano ad affrontare in occasione della perdita di un congiunto che potrebbero determinare difficoltà finanziarie che, grazie all’introduzione del pagamento rateale, potranno essere sensibilmente mitigate”.
“Questa misura – spiega il capogruppo di Noi Moderati – viene adottata al momento giusto: da un lato, nell’anno in corso si registra una contrazione dei proventi cimiteriali di circa 300mila euro; dall’altro, si sta verificando la concomitante scadenza di circa 3mila concessioni cimiteriali cinquantennali. Grazie alla possibilità di rateizzare il pagamento, molte famiglie potranno procedere non solo alla prima concessione ma anche al rinnovo delle concessioni senza dover sostenere l’intero importo in un’unica soluzione come avveniva fino ad ora mentre il Comune potrà contare su un nuovo strumento per incrementare le entrate senza gravare troppo sui bilanci familiari”.
“Desidero ringraziare i consiglieri comunali per la sensibilità e l’attenzione dimostrate nell’esaminare e accogliere la mia proposta. L’approvazione di un provvedimento che guarda alle esigenze concrete delle famiglie – conclude Caruso – testimonia la capacità del consiglio comunale di affrontare con pragmatismo e responsabilità questioni che incidono direttamente sulla vita dei cittadini”.