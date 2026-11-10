Qualità & Servizi al sesto posto nella graduatoria nazionale per Foodinsider

La ristorazione scolastica della Piana Fiorentina e di Capannori si conferma ai vertici italiani per qualità, sostenibilità e legame con il territorio. Nell’ultimo report annuale redatto da Foodinsider, l’osservatorio che valuta l’equilibrio e l’impatto ambientale dei menu scolastici, l’azienda pubblica Qualità & Servizi ha conquistato il sesto posto nella graduatoria nazionale, posizionandosi come prima assoluta in Toscana. L’indagine Foodinsider valuta, attraverso un’analisi dei menu fatta attraverso diversi indicatori, aspetti come l’equilibrio nutrizionale, la varietà degli alimenti, la sostenibilità ambientale, l’attenzione al territorio e la capacità gastronomica.

Un risultato che consolida l’evoluzione positiva della qualità della ristorazione e segna un passo in avanti importante rispetto all’undicesimo posto ottenuto nel 2025, consolidando un percorso virtuoso che posiziona stabilmente l’azienda tra le migliori eccellenze del Paese.

Qualità & Servizi è una società pubblica controllata dai comuni di Sesto Fiorentino (24%), Capannori (23%), Campi Bisenzio (22%), Signa (10%), Calenzano (9%), Carmignano (7%) e Barberino di Mugello (5%) per i quali eroga il servizio mensa. gestisce un servizio che impiega oltre 340 dipendenti, erogando oltre due milioni di pasti all’anno tra il centro di cottura di Calenzano, le cucine delle strutture del territorio, i nidi comunali, le Rsa pubbliche e private e le mense aziendali private in gestione, tra cui il ristorante aziendale dell’Opera del Duomo di Firenze.

Il report di Foodinsider, indagine indipendente che ogni anno analizza la qualità dell’alimentazione offerta nelle mense scolastiche italiane, ha premiato la capacità dell’azienda di interpretare la mensa non come un semplice servizio di puro sostentamento, ma come uno strumento fondamentale di educazione alimentare e di cura dei bambini. Tra i fattori chiave del successo figurano l’eliminazione del cibo processato, l’utilizzo di ingredienti biologici e sostenibili da produzione locale e la valorizzazione delle ricette della tradizione gastronomica del territorio.

“Salire fino al sesto posto in Italia è il riconoscimento di un grandissimo lavoro di squadra e di un costante processo di innovazione. -dichiarano l’amministratore unico di Qualità & Servizi, Matteo Andreoni, ed il direttore generale, Alessio Ciacci. Vogliamo ringraziare tutte le lavoratrici e i lavoratori che ogni giorno, con passione, portano piatti sani e di qualità nelle scuole. Nei mesi scorsi abbiamo continuato a migliorare continuamente i nostri menu, a stringere legami ancora più forti con i produttori biologici e locali e ad affinare un modello logistico che garantisce pasti caldi, freschi e preparati con cura. Questo premio di Foodinsider ci dà la carica per continuare a investire nella sostenibilità ambientale e nella qualità gastronomica, dimostrando che un’azienda interamente pubblica può essere un modello di efficienza e di eccellenza per tutta la Toscana”.