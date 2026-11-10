Tanta partecipazione all’incontro verso il piano operativo a Marginone
Avviato il percorso paese per paese he coinvolgerà l’intero ambito comunale. Prossimo appuntamento a Spianate
Idee, proposte e bisogni concreti per immaginare il futuro di Marginone. Grande partecipazione per la prima assemblea cittadina di Altopascio al Futuro – Il piano per crescere insieme, il percorso di partecipazione promosso dall’amministrazione comunale per coinvolgere direttamente i cittadini nella definizione del nuovo piano operativo e delle trasformazioni urbane del territorio. Un percorso paese per paese, che coinvolgerà l’intero ambito comunale.
Cinque i temi al centro del confronto, che ha visto i partecipanti, dopo l’introduzione della sindaca Sara D’Ambrosio e dell’assessore alla pianificazione urbanistica, Daniel Toci, lavorare in due gruppi, coadiuvati da Sociolab: la scuola primaria Remo Teglia, che presto, col trasferimento nel nuovo istituto, diventerà un immobile da rigenerare e valorizzare, il centro del paese, il nuovo polo scolastico, il campo sportivo e il raddoppio ferroviario. Numerose le proposte emerse. Per la scuola di piazza Matteotti i cittadini hanno immaginato un luogo di aggregazione intergenerazionale, con spazi per associazioni, giovani, incontri e attività culturali: un luogo a disposizione della comunità, sia all’interno che all’esterno (con il giardino che potrebbe essere accessibile per tutti), che possa fare da traino anche per una rigenerazione complessiva del centro della frazione. Nella stessa ottica anche la riqualificazione di piazza Matteotti, che potrebbe essere completamente risistemata con nuovi arredi, alberature, più vivibilità; per la Mammianese sono state evidenziate criticità legate alla sicurezza degli attraversamenti e alla mobilità pedonale. Attenzione anche al nuovo polo scolastico e al campo sportivo, per il quale sono state proposte nuove attrezzature e opportunità sportive, così come sul tema della viabilità e della mobilità, con maggiori e migliori collegamenti.
Un primo appuntamento che ha restituito un patrimonio di indicazioni concrete, da approfondire nel percorso partecipativo e nella costruzione degli strumenti urbanistici, con l’obiettivo di mettere al centro la qualità della vita, i servizi e le esigenze delle comunità locali. Prossimo appuntamento: sabato 28 novembre, dalle 15 alle 17, allo spazio Zenit (via G. Puccini) di Spianate.