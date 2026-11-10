Tanta partecipazione all’incontro verso il piano operativo a Marginone

Cinque i temi al centro del confronto, che ha visto i partecipanti, dopo l’introduzione della sindaca Sara D’Ambrosio e dell’assessore alla pianificazione urbanistica, Daniel Toci, lavorare in due gruppi, coadiuvati da Sociolab: la scuola primaria Remo Teglia, che presto, col trasferimento nel nuovo istituto, diventerà un immobile da rigenerare e valorizzare, il centro del paese, il nuovo polo scolastico, il campo sportivo e il raddoppio ferroviario. Numerose le proposte emerse. Per la scuola di piazza Matteotti i cittadini hanno immaginato un luogo di aggregazione intergenerazionale, con spazi per associazioni, giovani, incontri e attività culturali: un luogo a disposizione della comunità, sia all’interno che all’esterno (con il giardino che potrebbe essere accessibile per tutti), che possa fare da traino anche per una rigenerazione complessiva del centro della frazione. Nella stessa ottica anche la riqualificazione di piazza Matteotti, che potrebbe essere completamente risistemata con nuovi arredi, alberature, più vivibilità; per la Mammianese sono state evidenziate criticità legate alla sicurezza degli attraversamenti e alla mobilità pedonale. Attenzione anche al nuovo polo scolastico e al campo sportivo, per il quale sono state proposte nuove attrezzature e opportunità sportive, così come sul tema della viabilità e della mobilità, con maggiori e migliori collegamenti.