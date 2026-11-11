A Massa Macinaia la celebrazione per la Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada

Sul posto, in ricordo di Marianna Barsotti, la sorella Damiana e tanti altri familiari e amici degli scomparsi

A Massa Macinaia si terrà la consueta commemorazione in occasione della Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada, domenica (15 novembre) a partire dalle 15.

La cerimonia, che si ripete ogni anno dal 2015 la terza domenica di novembre, avrà luogo in via di Sottomonte, nei pressi della stele dedicata a Marianna Barsotti, tragicamente scomparsa a soli 16 anni il 12 novembre 1995.

La funzione religiosa sarà celebrata da don Nando Ottaviani. Al momento di preghiera e riflessione prenderanno parte i familiari e gli amici di tante altre giovani vittime della strada, insieme alle rappresentanze civili e militari dei comuni di Capannori e di Lucca e della polizia municipale.

A promuovere l’iniziativa è Damiana Barsotti, sorella di Marianna, infermiera all’ospedale di Lucca e responsabile provinciale dell’Associazione italiana vittime della strada, da anni impegnata nel sostegno alle famiglie colpite da simili tragedie.

“Con questa commemorazione ricordiamo mia sorella Marianna, per tutti Mary, e tutte le persone che hanno perso la vita sull’asfalto – dichiara Barsotti. – Il trascorrere del tempo non lenisce il dolore per una giovane esistenza spezzata e, purtroppo, la scia di incidenti non sembra fermarsi. Come associazione siamo vicini a chi affronta questo immenso lutto, ma portiamo avanti anche campagne di prevenzione e sensibilizzazione per stimolare le istituzioni a rendere le nostre strade più sicure”.

Quest’anno la giornata si arricchisce di un tributo speciale: “Desidero dedicare questa edizione alle ‘mamme coraggio‘, e in particolare alla mia, scomparsa a febbraio, che per anni ha portato con dignità questo peso senza mai mancare alle commemorazioni. Il nostro ricordo va a lei e alle madri di Rebecca, Dario, Giovanni, Samuele Leto e a tutte le mamme che ogni giorno convivono con un dolore inimmaginabile. Un sentito ringraziamento va a chi parteciperà e a chi dedicherà anche solo un pensiero a queste vittime”.