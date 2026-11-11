Altopascio, Pierantoni ‘lancia’ la candidatura di Mastromei: “Con un contenitore vasto e trasversale può dire la sua”

“È una stagione interessante quella che prelude alle elezioni amministrative del nostro Comune. È a dir poco singolare che, a ridosso della scadenza, ancora non si sappia, tra maggioranza e opposizione, quali siano i profili chiamati alla corsa per il municipio. Fatto sta che, almeno all’interno della maggioranza, qualcosa sta succedendo”.

A parlare è Samuele Pierantoni, che ‘sposa’ la possibile candidatura a sindaco di Francesco Mastromei: “Apprendo con grande soddisfazione del passaggio al gruppo misto dell’amico Alessandro Remaschi. Credo che siano l’anticipazione di uno scenario che la maggior parte degli altopascesi auspica: un progetto politico che vada oltre le appartenenze e gli steccati dei partiti. Un’onda civica che sappia coniugare esperienza amministrativa e visione per i prossimi cinque anni di governo della nostra comunità. La maggioranza è ormai appiattita su questioni ideologiche e da mesi ha individuato il suo candidato: Daniel Toci. Ovviamente in maggioranza non c’è stato dialogo né sul nome né sulle liste che andranno a sostenerlo. Fatto sta che questo è un dato del quale sono certo. Credo se ne sia accordo anche l’assessore Minicozzi, ma a quanto pare, nonostante i numerosi tentativi di coinvolgimento su un percorso alternativo, preferisce rimanere, senza manifestare il suo comprensibile rancore, nel contesto in cui si trova. Oggi mi limito a lanciare un appello a tutti coloro che, al di fuori delle appartenenze politiche, siano disposti a costruire un’alternativa amministrativa mettendo al centro, come faccio da mesi, il nome di Francesco Mastromei”.