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Capannori, il sindaco rassicura le famiglie: “Domani scuole regolarmente aperte”

11 novembre 2026 | 17:40
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di Redazione

Redazione

Capannori, il sindaco rassicura le famiglie: &#8220;Domani scuole regolarmente aperte&#8221;

Dopo le evacuazioni negli istituti comprensivi di Capannori e Lammari, confermate le lezioni. Nessuno stop per l’allerta meteo gialla

Le scuole di Capannori saranno regolarmente aperte domani (giovedì 12 novembre). A confermarlo è il sindaco Giordano Del Chiaro dopo le evacuazioni che questa mattina hanno interessato anche le scuole degli istituti comprensivi di Capannori e Lammari, nell’ambito dell’allarme bomba che ha coinvolto oltre seimila scuole in tutta Italia.

La decisione è stata condivisa con i dirigenti scolastici, a seguito delle rassicurazioni arrivate dalla Presidenza del Consiglio sull’assenza di pericoli concreti.

“Un procurato allarme grave, soprattutto perché è andato a turbare la serenità dei nostri bambini e bambine, ragazzi e ragazze. Mi auguro che le Forze dell’Ordine possano individuare l’artefice o gli artefici e ci sia la giusta punizione”, dice Del Chiaro.

Il primo cittadino rivolge inoltre un ringraziamento agli insegnanti, ai dirigenti scolastici e al personale Ata per la serietà e il senso di responsabilità con cui hanno affrontato l’allarme, garantendo la sicurezza degli alunni.

L’attività didattica si svolgerà regolarmente anche sul fronte delle condizioni meteorologiche. L’allerta sulla Piana, Capannori inclusa, è gialla: sulla base delle indicazioni della Protezione civile regionale non ci sono quindi i presupposti per chiudere le scuole per motivi meteorologici.