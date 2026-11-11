Capannori, il sindaco rassicura le famiglie: “Domani scuole regolarmente aperte”

Le scuole di Capannori saranno regolarmente aperte domani (giovedì 12 novembre). A confermarlo è il sindaco Giordano Del Chiaro dopo le evacuazioni che questa mattina hanno interessato anche le scuole degli istituti comprensivi di Capannori e Lammari, nell’ambito dell’allarme bomba che ha coinvolto oltre seimila scuole in tutta Italia.

La decisione è stata condivisa con i dirigenti scolastici, a seguito delle rassicurazioni arrivate dalla Presidenza del Consiglio sull’assenza di pericoli concreti.

“Un procurato allarme grave, soprattutto perché è andato a turbare la serenità dei nostri bambini e bambine, ragazzi e ragazze. Mi auguro che le Forze dell’Ordine possano individuare l’artefice o gli artefici e ci sia la giusta punizione”, dice Del Chiaro.

Il primo cittadino rivolge inoltre un ringraziamento agli insegnanti, ai dirigenti scolastici e al personale Ata per la serietà e il senso di responsabilità con cui hanno affrontato l’allarme, garantendo la sicurezza degli alunni.