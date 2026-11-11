Matrimonio, unioni civili e convivenza: a Capannori tre incontri per chi sceglie una vita a due

Un percorso per chi progetta una vita a due, tra comunicazione, gestione dei conflitti e consapevolezza dei diritti e degli impegni che accompagnano la scelta. Prenderà il via martedì (17 novembre) a Capannori Dall’io al noi. La costruzione di un amore, l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale e dall’associazione Paideia – Insieme per l’educazione Aps, rivolta a chi sta pensando al matrimonio civile, all’unione civile o alla convivenza.

Il programma comprende tre incontri serali nella sala del consiglio comunale, tutti con inizio alle 21, condotti con una metodologia esperienziale e partecipativa: attività laboratoriali, simulazioni e momenti di condivisione e confronto.

Ad aprire il ciclo, il 17 novembre, sarà l’incontro Senza giudizi e senza pretese per una comunicazione autentica, a cura della pedagogista Laura Matteucci. In apertura, gli operatori degli uffici di stato civile e assistenza alla persona illustreranno gli aspetti amministrativi e organizzativi legati al matrimonio civile, all’unione civile e alla relativa formalizzazione: dalla documentazione necessaria agli adempimenti previsti, fino ai principali diritti, obblighi e vincoli giuridici derivanti dalle diverse forme di unione.

Il secondo appuntamento, giovedì 26 novembre, sarà dedicato a La comunicazione nella coppia, ancora con Laura Matteucci. Il percorso si concluderà lunedì 30 novembre con Ri-conosciamo noi, laboratorio esperienziale condotto dalla psicologa Veronica Giannini.

Al centro dei tre incontri ci saranno la distinzione tra relazione d’amore e relazione di potere, l’equilibrio tra libertà e appartenenza e la possibilità di vivere il rapporto con l’altro come occasione di crescita personale. Si parlerà anche di come affrontare la conflittualità rendendola un’opportunità di cambiamento, con particolare attenzione alla comunicazione non violenta.

“È con soddisfazione che salutiamo questa nuova iniziativa con la quale offriamo l’opportunità alle persone che stanno progettando ‘una vita a due’, sia con un matrimonio civile, un’unione civile o una convivenza, di poter condividere questa esperienza con altre persone che stanno compiendo la stessa importante scelta per generare uno scambio ed un supporto reciproco – spiega l’assessora alle politiche sociali Silvia Sarti -. Il percorso, grazie alla presenza di esperte, fornirà momenti di informazione e di riflessione personale e di gruppo sulla struttura della relazione, la comunicazione interpersonale e, in particolare quella non violenta, il valore sociale del matrimonio come impegno verso la comunità, nella convinzione che un amore si debba costruire. Creare momenti di confronto sulle dinamiche della vita in comune, sulla gestione delle tappe future e sugli strumenti di tutela sociale significa gettare basi solide per il benessere presente e futuro delle persone. Investire nella consapevolezza delle coppie significa rafforzare l’intero tessuto sociale della nostra comunità”.

“Mi preme sottolineare in particolare l’importanza di dare alle coppie la possibilità di lavorare sulla comunicazione con particolare riferimento ai principi della comunicazione non violenta – dichiara Laura Matteucci, presidente dell’associazione Paideia -. L’obiettivo è promuovere modalità comunicative rispettose e consapevoli, basate sull’ascolto attivo, sull’espressione autentica dei propri vissuti emotivi e sul riconoscimento dei bisogni reciproci, favorendo il superamento di giudizi, pretese, accuse e modalità relazionali conflittuali per facilitare il dialogo e la comprensione. Quello della comunicazione non violenta è infatti un linguaggio che focalizza l’attenzione su tutto ciò che produce connessioni, invece di rilevare quanto di discordante rispetto al nostro pensare e al nostro sentire si manifesta negli altri”.