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Montecarlo, un corso gratuito per ricostruire il proprio albero genealogico
Iscrizioni aperte fino al 17 novembre: cinque incontri in biblioteca con Camilla Zucchi, tra documenti storici e archivi digitali
C’è tempo fino a martedì (17 novembre) per iscriversi al corso gratuito che insegna a ricostruire la propria storia familiare attraverso gli archivi. Si intitola Storia di famiglia – Traccia il tuo albero genealogico con gli archivi storici e prenderà il via giovedì 19 novembre alla biblioteca comunale di Montecarlo, nell’ambito di BiblioCare, il progetto della Provincia di Lucca realizzato attraverso BiblioLucca.
A condurre il percorso sarà Camilla Zucchi, che accompagnerà i partecipanti nei primi passi della ricerca genealogica: dalla lettura e interpretazione dei documenti storici alla consultazione di archivi fisici e digitali, banche dati e strumenti online. Il corso è aperto a tutti, anche a chi non ha alcuna esperienza.
L’obiettivo è fornire gli strumenti per lavorare sulla propria storia familiare e arrivare a creare e pubblicare un albero genealogico, mettendo in relazione le vicende dei propri antenati con quelle della comunità di appartenenza.
Il calendario prevede cinque incontri, in programma il 19 e il 27 novembre e il 3, il 10 e il 17 dicembre. Le lezioni si terranno dalle 15 alle 18, ad eccezione dell’ultimo appuntamento, che si svolgerà dalle 14,30 alle 18,30.
L’iniziativa rientra nel programma di percorsi formativi gratuiti promosso dalla Provincia di Lucca attraverso BiblioLucca e finanziato dal Pr Fse+ Toscana 2021-2027, nell’ambito del decreto dirigenziale 1531 del 24 gennaio 2025.
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la biblioteca comunale di Montecarlo al numero 0583 22589 oppure scrivere a biblioteca@comune.montecarlo.lu.it.