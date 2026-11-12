Capannori, Del Chiaro: “Domani scuole regolarmente aperte”

“Domani (venerdì 13) le scuole di Capannori sono regolarmente aperte. Lo dico perché sono giorni concitati, meglio specificare, visto che un po’ di persone domandano. Persiste una perturbazione sulla nostra zona anche per la giornata di domani. Capannori, Altopascio, Porcari e Montecarlo sono in allerta gialla. Poiché sta piovendo da tante ore ininterrottamente, possono verificarsi situazioni localizzate di criticità, anche se la pioggia non è forte. Noi, con la Protezione Civile e l’ufficio tecnico ci siamo“. Lo comunica tramite social il sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro.