Capannori premia i suoi giovani talenti: in arrivo circa cento riconoscimenti con il premio ‘Città del futuro’

Premiati under 35 che si sono distinti nell’impegno sociale, nell’imprenditoria, nello sport, nella cultura e nella creatività

Per il terzo anno consecutivo l’amministrazione Del Chiaro assegna il premio Capannori, città del futuro rivolto ai giovani capannoresi under 35 che si sono distinti per l’impegno, il talento e le idee in vari settori. Il premio è stato istituito nel 2024 per festeggiare i 201 anni dalla nascita del Comune di Capannori e quest’anno viene nuovamente assegnato in occasione del compleanno di Capannori.

La cerimonia di premiazione è in programma giovedì (19 novembre) alle 21 al cinema teatro Artè di Capannori. La cerimonia si aprirà con i saluti del sindaco, Giordano Del Chiaro, cui seguirà l’intervento di Bernard Dika, Sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana. Successivamente è in programma uno sketch teatrale a cura di Matteo Cesca. Dopo il momento di spettacolo ci sarà avverrà la cerimonia di premiazione.

Saranno consegnati in totale circa cento premi a giovani che si sono distinti per impegno sociale, spirito imprenditoriale, talento e creatività Tutti riceveranno una medaglia e una pergamena con la motivazione del premio.

“Premiare i nostri giovani non è soltanto un atto di riconoscimento verso il loro impegno, ma è un gesto di profonda fiducia nel futuro della nostra comunità – afferma il sindaco Giordano Del Chiaro – I ragazzi e le ragazze che riceveranno il premio Capannori Città del Futuro rappresentano il volto migliore del nostro territorio per il loro impegno, la loro creatività, la loro generosità, la loro capacità di trasformare le loro passioni in risultati straordinari. Come sindaco mi sento orgoglioso di questi giovani e ritengo importante dare loro un riconoscimento pubblico. Continueremo a creare opportunità, spazi, e strumenti, così come abbiamo fatto finora, affinché le nuove generazioni a Capannori abbiamo spazi e strumenti per realizzare i loro sogni“.

Saranno premiati per la categoria Impegno Sociale i 73 giovani che nell’anno 2024-2025 hanno partecipato al Progetto Tutor del Comune: Desiree Aliberti, Anna Bacci, Eva Baldini, Emmanuel Benvenuti, Sara Biasci, Maddalena Bigongiari, Luca Bindocci, Matilde Biondi, Chiara Bonicoli, Leonardo Bottaini, Emma Cagnoni, Ginevra Calistri, Ines Caturegli, Marco Cetrulo, Giorgia Cicellyn Comneno, Melissa Ciucci, Jonathan Cogilli, Asia D’Olivo, Beatrice Dallan, Nicolò Pablo De Cesari, Maria Elisa Del Grande, Anita Del Grande, Giulia Di Gino, Roby Di Martella Orsi, Giacomo Dovichi, Alice Fenili, Elisa Fistesmaire, Cesare Fontana, Emma Fusari, Nora Galigani, Alessio Gianfranchi, Stella Giannini, Alessandro Giometti, Alisia Gori, Damiano Gozzi, Michele Guarino, Ada Luisa Iacomini, Dora Iacomini, Aurora Kalavaci, Jana Marano, Maria Pia Marcheschi, Jacopo Marcheschi, Francesca Marzocchini, Federico Matraia, Irene Menesini, Asia Mirto, Rebecca Montesanto, Klea Murati, Carlotta Nieri, Margherita Nucci, Chiara Olmi, Michelle Orlando, Siria Orlando, Sara Paluca, Matteo Pasquini, Matilde Pergola, Lavinia Petrocchi, Gioele Pieroni, Edoardo Pioli, Carlotta Poccioni, Paolo Provenzali, Vittoria Quilici, Isabella Ricci, Sofia Romani, Michele Salotti, Silvia Sciuto, Rachele Sozzani, Margherita Stefani, Angelica Tocchini, Giulia Tolomei, Giada Tonelli, Sibilla Vincenzi, Vincenza Visone.

Premio anche ai 10 giovani che in collaborazione con il Centro Culturale di Tassignano prestano servizio volontario per garantire l’apertura serale della Biblioteca comunale G. Ungaretti al Polo Culturale Artèmisia di Tassignano: Andrea Davini, Benedetta Del Carlo, Leonardo Elmi, Michele Farnesi, Emma Gianmattei, Andres Lazzari, David Lazzari, Davide Malloggi, Eva Sargenti, Lorenzo Zanarini.

Per la categoria Nuovi imprenditori: Geremia Bardiani (Nei boschi Tree Climb), Dario Consoloni (Ristorante Pizzeria La Cicala e la Formica), Avdi Dema (attività di servizi per la cura del paesaggio); Federico Hu (Tabaccheria), Rachele Luchi (Organizzazione e gestione corsi, fiere, eventi, congressi); Stefano Martinelli (Soluzioni Tecniche-Installazione impianti riscaldamento e condizionamento), Lorenzo Martinucci (Martinucci Group – commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici); Olga Maria Nucera (No Vello estetista); Agnese Petri (Lemonade Tattoo); Lorenzo Pirito (Azione Green); Alessandro Puccini (Pizzeria Marcello), Francesca Sama (Locanda San Martino), Angela Tofani (Estetica Cenerentola); Amedeo Vecchio (Ikigai-Attività fotografiche).

Per la categoria Sport: Eta Beta Asd Ginnastica Artistica, diretta da giovani Under 35; per la categoria Cultura-Musica: Igor Santini, Corra31 (Corrado Pinochi); per la categoria Creatività: Gabriele Citti, Pasticcere e Food Creator.