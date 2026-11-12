Concessioni cimiteriali, la proposta di Rontani: “Ecco come si possono evitare al massimo le insolvenze nelle rateizzazioni”

Intervento critico ma propositivo da parte del capogruppo consiliare di Capannori Cambia, Paolo Rontani, che torna ad accendere i fari sull’azione amministrativa del Comune di Capannori, spaziando dalla dotazione della polizia municipale alla gestione delle concessioni cimiteriali.

In apertura, Rontani esprime soddisfazione per la determina 1520 del 30 ottobre 2026, grazie alla quale si procede all’acquisto del vestiario invernale di servizio per gli agenti della polizia municipale. Il giudizio si tinge tuttavia di polemica per le tempistiche: “Meno bene che ci fosse una determina che aveva approvato accordo quadro e ditta affidataria, fin dal novembre 2025. Però la nostra Polizia non ha avuto le nuove calzature estive (nonostante pressanti e giuste richieste) durante la calura e, per fortuna arrivano adesso quelle per il freddo. Buona Amministrazione non significa giungere sempre tardi, bensì decidere, con tempestività, efficacia ed efficienza quando occorre”.

Il nucleo centrale della nota politica riguarda poi il tema delle concessioni cimiteriali, con la richiesta di introdurre la rateizzazione per i pagamenti dei rinnovi di loculi e sepolture scaduti o in scadenza: “È una scelta importante che l’amministrazione dovrebbe assumere al più presto, perchè tanti cittadini la stanno chiedendo ora e altrove lo fanno già da tempo”.

Il capogruppo di Capannori Cambia affronta anche le resistenze interne registrate agli sportelli comunali: “Risultandomi, inoltre, una forte perplessità manifestata dal personale dell’ufficio preposto, per cui si teme una facile insolvenza in questo tipo di rateizzazioni, mi sento di proporre, in base anche alle esperienze positive di altri Comuni (come quello di Lucca, ove provvede la sua società Riscossioni e Servizi) una tipologia di accordo da mettere a prova per quest’anno e poi, semmai, da inserire nel regolamento cimiteriale che va aggiornato”.

Per superare i timori di morosità e dare risposte celeri alla cittadinanza, Rontani delinea una proposta strutturata su paletti rigidi e strumenti digitali: ”Il mancato pagamento, fosse pure di una sola rata, entro 30 giorni dalla scadenza, determinerà la risoluzione di diritto dell’accordo, ai sensi dell’articolo 1456 del codice cicile e la conseguente decadenza della concessione rinnovata. Pertanto, il Comune di Capannori provvederà d’ufficio, previo notifica del provvedimento, alla rimozione dei manufatti e alla traslazione della/e salma/e presso l’ossario pubblico, ponendo le relative spese a carico del concessionario moroso. Quindi, le somme presumibilmente già riscosse, saranno trattenute dall’amministrazione, anche a titolo di indennità per il periodo di avvenuta occupazione”.

Sul piano della durata e delle modalità di riscossione, la proposta suggerisce paletti precisi: “La durata massima della rateizzazione non dovrebbe superare i 12/18 mesi, con rate magari trimestrali, che riducono il lavoro degli uffici, rispetto a quelle mensili. Inoltre, il pagamento andrebbe stabilito obbligatoriamente tramite Pagopa, che consente pure l’invio di alert automatici in caso di scadenza”.